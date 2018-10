Učí v USA českou kuchyni. Chci české studenty na stáž, říká Texasanka

Čechoameričanka si před deseti lety založila restauraci v texaském městě Boerne nedaleko San Antonia, v níž se po celou dobu snaží propagovat českou kuchyni. Sama pak stojí za iniciativou začít spolupracovat se soukromou mosteckou hotelovkou Bukaschool.



Přestože propagujete českou kuchyni, tak mi to nedá se nezeptat, proč se vaše restaurace jmenuje Little Gretel (Mařenka)? Název mi evokuje spíš Německo...

Ačkoliv je česká kuchyně krásná a má velmi hluboké kořeny, její dědictví je v rámci USA i Texasu nepatrné. Když jsem začínala, věděla jsem, že budu vařit česká jídla, ale musela jsem se schovat trochu za německou nebo rakouskou kuchyni, která má v Americe přece jen větší zvuk. Stále se snažím, abych českou dostala do povědomí lidí alespoň před zmíněnou německou. V Texasu jsou k tomu ohromné podmínky. Je tu registrovaných více než 1,5 milionu lidí s českými kořeny. Čeština je po španělštině a angličtině třetí nejčastěji používaný jazyk. Dokonce i lidé, kteří už neumějí česky ani slovo a jejichž prapředci přišli do USA koncem předminulého století, jsou stále na vše české velice hrdí. Hodně lidí, kteří k nám zavítají, má právě buď české předky, nebo byli v Česku na dovolené a chtějí si zdejší chutě připomenout.

Jaká česká jídla ve své restauraci vaříte a která mají u návštěvníků největší úspěch?

Vaříme takovou tu klasiku. Svíčkovou s knedlíkem, pečenou kachnu se zelím, řízky, guláš. Ze sladkých jídel koláče, jahodové knedlíky. V nabídce máme ale i běžná americká jídla jako hamburgery. Ty na jídelním lístku prostě být musí. Američané jsou na ně zvyklí. Vždy ale vařím z těch nejlepších surovin. Když byl u nás v restauraci na stáži učitel technologie přípravy pokrmů Roman Sejval z Bukaschool, vařili jsme i španělské ptáčky nebo bramboračku. Jen lišky do ní stály v přepočtu dva tisíce korun. Stojí 55 dolarů za půl kila. Běžně je tedy tak moc nepoužívám. Když u nás ale vaří nějaký český šéfkuchař, nabízíme právě i jiné české speciality. Není výjimkou, že do mé restaurace jezdí lidé například z Houstonu, který je od nás vzdálený čtyři hodiny cesty. Mají v něm sice české muzeum a centrum, ale žádnou českou restauraci. Lidé přijedou na večeři, kdy si dají svíčkovou, druhý den si ji dají k obědu a nakonec si vezou ještě porci domů.

Je těžké naučit vařit česká jídla cizí kuchaře?

Jde o to cítit tu pravou vůni, chuť, vzhled, ale zažít i originální suroviny. Chtěla bych, aby se česká kuchyně alespoň v rámci Texasu ještě více rozšířila a k tomu potřebuji lidi, kteří ji znají a vědí, jak má chutnat a vonět.

Dařilo se vám v gastronomii hned od začátku, nebo jste si musela projít i nějakou krizí?

Moje maminka byla kuchařka, ale vždy mě zrazovala, abych to nedělala, že je to dřina. Před emigrací jsem tedy vystudovala stavařinu. Přes Francii a Německo jsem se dostala do USA. Pak přišly na řadu děti a při nich nejde vést restauraci. V roce 2008 jsem si ji ale nakonec postavila vedle svého obchodu s českým zbožím, který jsem tehdy provozovala. Musím říct, že se nám dařilo hned od začátku. Nebylo to ale jednoduché. Člověk musí mít kuráž a vizi, aby dotáhl vše do konce. Během těch posledních deseti let jsem dostala spoustu uznání a ocenění. Jsem členem BCA Best Chefs of America, kde je jen jedno procento nejlepších restaurací v USA. Dále jsem třeba členkou filantropické společnosti Les Dames d’Escoffier. Je nás asi šedesát žen, které jsou úspěšné v různých odvětvích spojených s gastronomií. Naším principem je pomáhat mladým tak, že jim obrazně řečeno nedáme rybu, ale naučíme je, jak tu rybu chytit. Právě i přes tento náš spolek bychom mohli pomoci vystavět „most“ mezi San Antoniem a zdejší školou. Samo město San Antonio má totiž bohatou kulinářskou historii. UNESCO mu udělilo titul Kreativní město gastronomie jako teprve druhému městu v USA v historii.

Jak jste se dozvěděla o mostecké Bukaschool?

To já jsem byla první, kdo školu kontaktoval. Přes Facebook jsem oslovila Romana Sejvala, abychom spolu začali spolupracovat. Moc ráda se dělím o získané vědomosti s mladými lidmi. Navíc podporuji i jednu kulinářskou školu v USA, a tak mě napadlo zkusit to i v Čechách. Když ke mně přijeli na stáž čeští kuchaři, vždy jsem je brala na exkurze do kuchařských škol v USA, třeba i do té nejprestižnější z nich, The Culinary Institute of America. Právě tím, jak pomáhám studentům v Texasu, jsem si přála najít i nějakou hotelovou školu v Česku, se kterou bychom mohli navázat spolupráci.

Co tedy rozhodlo?

Oslovily mě aktivity školy. Kolika soutěží se účastní, úspěchy žáků. Právě spolu s Bukaschool se snažíme dát studentům něco nového. Rozhodlo i to, že škola nabízí studentům praxe v zahraničí, kde se mohou naučit nové věci a hlavně cizí jazyky, které jsou velmi důležité. Gastronomie je vlastně také světový jazyk. Pokud se o ni lidé jen trochu zajímají, dá se na toto téma bavit kdekoliv na světě. Gastronomie je krásný a elegantní obor. Je to ale velká dřina, takže není pro každého. Studenti už od samého začátku musí umět všechno, jak získat zákazníky, jak být poctivý a nešvindlovat, aby mu zákazníci zůstali. A hlavně myslet na budoucnost. Jak vymýšlet nové druhy jídel na základě vlastních zkušeností, používat nové technologie. A ten nejdůležitější základ se jim dostane jen ve škole.