Chráněný kostel v Dolním Žlebu se dočká opravy, zatím ale jen průčelí

„Za tyto prostředky se obnoví fasáda, zdivo, římsy, mělo by se opravit také okno v průčelí a žaluzie ve věži,“ popisuje chystané práce Tomáš Buřt, stavební technik litoměřického biskupství.

Jak přitom dodává, byl by rád, pokud by se v opravách pokračovalo také v následujících letech, aby se podařilo dodělat celou fasádu kostela.



„V roce 2019 budeme žádat opět o finance na opravy. Nejdůležitější je zajištění vnějšího stavu stavby,“ poznamenává Buřt.

Spor s církví

Na neutěšený stav kostela z roku 1747, který je chráněný jako kulturní památka České republiky, upozorňovali zástupci občanského sdružení Dolní Žleb pravidelně již od roku 2002. V roce 2004 vyhlásili i veřejnou sbírku pro kostel.

„Za tři roky se ale vybralo jen necelých 32 tisíc korun. Peníze jsme pak i kvůli špatné komunikaci s panem farářem raději než na opravu kostela věnovali na zhotovení nové kované vstupní brány na hřbitov,“ vzpomíná Vladimír Puchýř, bývalý předseda sdružení.

To před deseti lety dokonce navrhovalo i bezúplatné převedení kostela z církve na město Děčín, jehož zástupci s tím i následnou opravou souhlasili. Církev ale byla proti převodu.

V letech 2004 a 2005 proběhla ještě částečná renovace střechy v havarijním stavu, pak už se ale opět nic nedělo.

Vizi, jak pokračovat v opravách, má i František Jirásek, farář děčínské farnosti, pod niž kostel v Dolním Žlebu patří.

„O peníze jsme žádali pravidelně. Peněz by bylo potřeba hodně, ale z ministerstva kultury jsme dlouho žádné nezískali, až teď,“ říká církevní hodnostář s tím, že by bylo potřeba, aby kostel po opravách ožil a aby se do dění kolem něj ale zapojili i místní obyvatelé.

Jednání s občanským sdružením podle Jiráska probíhala, ale vždy bez valného výsledku.

Stejné postřehy, ale z druhé strany, má i Pavel Randák z osadního výboru Dolní Žleb. „Dříve fungovalo ve vztahu s kostelem občanské sdružení, poslední dvě funkční období převzal iniciativu osadní výbor. Vždy se otázek kolem kostela někdo ujal, ale vždycky to skončilo bezvýsledně,“ doplňuje.

Ohrožení okolí

Problém dolnožlebského kostela je podle něj i v tom, že leží přímo u silnice, která slouží také jako chodník.

Odpadávající zdivo ohrožovalo jak procházející, tak projíždějící ve vozech. V poslední době už šlo osadnímu výboru hlavně o zajištění bezpečnosti.

„Letos se navíc začalo opravovat i prostranství před kostelem. Práce na bývalé návsi skončí příští rok, a pokud se k tomu opraví i kostel, bude to konečně vypadat pěkně,“ poznamenává Randák.

Zdejší kostel podle jeho slov využívají místní lidé většinou jen jednou ročně při pořádání vánočního koncertu.