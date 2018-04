Studenti umění vymýšlí, jak vrátit život bývalému koupališti v Krupce

O definitivní podobě nakonec rozhodnou sami obyvatelé. Zástupci sdružení pro ně na léto plánují výstavu nejlepších studentských prací včetně konference a veřejné diskuse.



„Jediný návrh architekta by stál několik desítek tisíc korun. My ale chceme, aby bylo možností více a aby si budoucí podobu místa vybrali sami obyvatelé Krupky,“ uvedl zastupitel Krupky Rostislav Kadlec.

„Proto jsme se rozhodli oslovit veřejné vysoké školy, jejichž studenti se věnují architektuře a parkovým úpravám. Pro ně je to perfektní příležitost spojit studium s reálným využitím a možností uspět v konkurenci kolegů z jiných univerzit,“ vysvětlil.

Město záměr vítá

Krupský starosta Zdeněk Matouš snahu sdružení vítá. „Město má více problémů, a proto jsem rád, že tito lidé jen nepovídají a aktivně se snaží něco změnit. Prostor, který chtějí zrevitalizovat, je v žalostném stavu, ale má potenciál,“ řekl.

„Proto budu rád za každý smysluplný nápad, co by zde mohlo vzniknout. Já osobně bych zde viděl například hřiště s lezeckou stěnou,“ podotkl Matouš.

Areál koupaliště byl v Krupce slavnostně otevřen v roce 1961 a fungoval až do roku 2010. Už předtím byl ale ve špatném stavu. Vana padesátimetrového bazénu byla prasklá a zájem veřejnosti o plovárnu opadal. Dnes je místo nevzhledné a zarostlé plevelem, lidé sem chodí venčit psy.

„Součástí rozlehlého areálu, který má více než 1,5 hektaru, je i gotická vodní tvrz Starý dvůr. Ta podléhá památkové ochraně a o to větší výzva to pro studenty bude, protože budou muset úzce spolupracovat s památkáři,“ míní Kadlec.

Využití areálu může být široké

Samotná tvrz, která je dnes podmáčená a polorozpadlá, má historickou hodnotu.

„Jedná se o jednu z nejstarších památek v Bohosudově. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o ní je z roku 1443. Po rozebrání čtyřobloukového mostu i zdiva budovy a zasypání sklepení roku 1883 zbylo jen dnes známé kruhové tvrziště,“ sdělila kronikářka Krupky Nikola Růžičková.

Návrhy studentů by měli mít zastupitelé k dispozici na konci května. „V červnu nebo červenci plánujeme uspořádat konferenci, kde jejich návrhy představíme. Občané Krupky se o toto místo velmi zajímají. Chceme jim dát šanci rozhodnout, co tu chtějí mít,“ zmínil Kadlec.

Využití areálu může být široké, od plovárny přes park až po různá sportoviště. Někteří občané by tu rádi viděli plovárnu. „Myslím, že lidé z Krupky by ji přivítali,“ napsala na Facebooku Marie Sadílková.

Podle zástupců města by však šlo o nákladnou investici. „Odhaduji, že by to vyšlo minimálně na 70 milionů, a ty město bohužel nemá,“ reagoval starosta.

„Necháme se překvapit, s čím studenti přijdou. Co se týče financování, máme dobré zkušenosti s čerpáním dotačních titulů či peněz z evropských fondů,“ poznamenal Kadlec.