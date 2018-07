Univerzita prodala bývalou kolej s podmínkou, že z ní nebudou sociální byty

Vysoká škola se pokoušela kolej udat od jejího zavření v roce 2013. Během té doby se našlo několik zájemců, ti ale buď od koupě ustoupili, nebo se vedení školy nelíbil jejich podnikatelský záměr.



„Nabídky nebyly dostatečně přesvědčivé v tom smyslu, že prodejem z objektu nevznikne sociálně závadná lokalita. Nyní jsme objekt prodali za 12,2 milionu korun. Náklady na správu činily řádově desítky tisíc korun ročně. K uzavření došlo poté, co se snížil počet zájemců o ubytování na vysokoškolských kolejích,“ uvádí mluvčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) Jana Kasaničová.

V minulosti panovaly obavy, aby nedaleko dalších tří kolejí nevznikla ubytovna pro chudé. Univerzita proto už do smlouvy zakomponovala pod hrozbou sankce až pět milionů korun podmínku, že v budově nevznikne sociální bydlení a objekt bude sloužit takovým způsobem, aby to nepoškodilo dobré jméno instituce v očích veřejnosti.

„Přišlo mi to jako zajímavá investice a chtěl jsem, aby budova znovu fungovala. V současné době řešíme několik možností budoucího využití, avšak ještě nemám žádnou z nich favorizovanou. Mohu sdělit, že určitě nepůjde o ubytovnu pro nízkopříjmové lidi. To mi zakazuje kupní smlouva, ale ani bez této podmínky bych se touto cestou nevydal,“ říká Krejčí s tím, že dům by šlo upravit na hotel či byty.

UJEP se snaží prodat i další dvě budovy

Krejčí během několika týdnů objekt převezme. Podle stavu budovy pak odhadne, kolik budou případné investice do oprav a co by bylo nejvhodnější využití.

„Aktuálně není známa cena rekonstrukčních prací. Ta bude určena až po zpracování projektové dokumentace a rozpočtu. Už z prohlídek nemovitosti před prodejem však předpokládám, že na rekonstrukci objektu bude nutno vynaložit nízké desítky milionů korun. Finální cenu pak samozřejmě výrazně určí budoucí využití objektu,“ řekl nový majitel.

Univerzita se snaží prodat i další dvě budovy, které dříve sloužily jako koleje. Jednou je památkově chráněná Schichtova vila ve Vaňově a druhou bývalý rektorát v Hoření ulici.

O jeho koupi za 61 milionů korun nedávno jednalo zastupitelstvo krajského města. Vedení magistrátu tu plánovalo vybudovat penzion pro seniory nebo byty pro mladé. Zastupitelé ale záměr neschválili.