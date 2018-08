Z vysílače Buková hora rozhledna nebude. Stavební úpravy by byly drahé

Televizní věž ale zůstane turistům dál zapovězená.České radiokomunikace o jejím zpřístupnění neuvažují.

V minulém století se při plánování stavby počítalo s tím, že ve věži bude i vyhlídková restaurace. Nakonec tu ale nevznikla.

„Měla být v jedenáctém patře, ale nikdy se to nezrealizovalo. Vrch je ale častým turistickým cílem. Za zpřístupnění vysílače třeba aspoň o víkendech by mohli lobbovat krajští zastupitelé nebo obce,“ míní Jan Štefan z Děčínského fóra.

Pro zpřístupnění vysílače by byl i Daniel Zygula, starosta Verneřic, do jejichž katastru objekt patří.

„Už jsme se o to i snažili, asi před šesti lety společně s Děčínem. Bezvýsledně. Stavební úpravy by byly drahé, je tam jen nákladní výtah a pak už jen žebříky. Radiokomunikace do toho investovat nebudou, mají jiné priority a těžko to zaplatí někdo, komu by objekt nepatřil,“ podotýká Zygula.

„A pokud by na přestavbu existovala dotace, musel by o ni žádat vlastník. Tedy radiokomunikace,“ pokračuje Zygula. A připomíná, že místo s vysílačem je navíc v první zóně Chráněné krajinné oblasti České středohoří, takže by počty turistů, zejména těch motorizovaných, musely být regulované.

Podle mluvčí Českých radiokomunikací Petry Miterové je zpřístupnění věže nemožné i kvůli požárním a bezpečnostním předpisům.

„Od výstavby vyhlídkové restaurace bylo upuštěno již ve fázi záměru, stavební dokumentace už se stavbou nepočítala. Což mimo jiné znamená, že objekt není stavebně ani provozně připraven na jiný provoz než technologický,“ vysvětlila Miterová.

Vysílač na Bukové hoře je nejvyšší betonovou stavbou v Česku, měří 225 metrů.

Vysílá televizní i rozhlasový signál, svá zařízení na něm mají i někteří mobilní operátoři. Přístup k němu je po silnici z Verneřic, náročnější turisté mohou zvolit pěší trasu ze Zubrnic.