Vyšetřování vraždy u Bitozevsi je u konce, mladíkům hrozí výjimečný trest

„Oba čelí obvinění z vraždy a zbavení osobní svobody a jeden z nich pak ještě z vydírání,“ sdělila MF DNES krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.



Jak dvojice mladíka zavraždila, policie nesdělila. Pouze uvedla, že se jednalo o násilnou smrt „provedenou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem“.

Oba obvinění jsou tak stíháni v nejpřísnějším odstavci trestního zákona, za což jim hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Podle dřívějšího vyjádření kriminalistů byly motivem zločinu osobní spory a nevyjasněné finanční pohledávky. Oba podezřelé policisté dopadli během pár hodin po oznámení.

Tělo našel v lesíku náhodný kolemjdoucí ve čtvrtek 25. ledna. Kriminalisté zjistili, že se zločin stal o víkendu před tím.

V krátké době vypátrali devatenáctiletého muže z Mostecka a jeho o rok mladšího známého z Žatecka, které obvinili. Okresní soud v Lounech následně oba mladíky poslal do vazby.

Podle informací iDNES.cz by zavražděnému mladíkovi bylo v únoru dvacet let, byl ze Žatecka.

„S Honzou jsme se znali několik let, byl to suprový kluk, nikomu by neublížil. Když jsem s něčím potřebovala pomoct nebo někdo z jeho přátel, vždycky pomohl. Nedokážu si vysvětlit, jak se s těmi dvěma mohl zaplést a do čeho, že ho to stálo život. Neznala jsem je, ale prý za ním jezdili kvůli autům,“ řekla tehdy kamarádka zavražděného.

U domu, kde mladý muž s rodiči žil, vytvořili jeho přátelé pietní místo a uspořádali mu také spanilou jízdu.

Zavražděného kamaráda si připomněli spanilou jízdou motorkáři:



VIDEO: Motorkáři si zavražděného kamaráda připomněli spanilou jízdou