Vědci v Záluží testují nová biopaliva, zkoumají fritovací olej i řasy

Vědci v Chemparku Záluží u Litvínova testují nové látky, jež by mohly nahradit nyní používaná biopaliva, vyráběná třeba z řepky. Do pohonných hmot by se tak od roku 2020 mohla přidávat biopaliva ze zpracovaného fritovacího oleje, slámy, pilin či vodních řas, vyrobená v Záluží.