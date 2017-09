Bílina se chce koupí pěti set bytů zbavit potíží s problémovými nájemníky

Bílinská radnice uvažuje o koupi bytů od několika společností i soukromých osob na Teplickém předměstí či sídlištích Za Chlumem a Sídliště u Nového nádraží.

Tyto byty jsou využívané k sociálnímu bydlení a jejich nájemníci nedodržují pořádek. Město jejich odkup plánuje už delší dobu.

Společnost, která o transakci údajně též stojí, vlastní a pronajímá nemovitosti třeba v Janově, Ústí nad Labem, Mostě či České Lípě.



„Problematikou se zabýváme už řadu měsíců. Příprava je náročná, protože musíme zhodnotit mnoho různých aspektů, pozitivních i případných negativních dopadů tohoto rozhodnutí,“ uvedl starosta Bíliny Oldřich Bubeníček na oficiálním webu města.

Nákup bytů městu doporučila i společnost Newton Business Development, u níž si vedení města nechalo vypracovat studii. Tu pak poskytlo radním i zastupitelům.

Potřebujeme pro město lepší pověst, říká starosta

Z dokumentu vyplývá, že by Bílina měla bytový fond rozšiřovat, například právě kvůli kontrole nad nájemníky, kteří by si mohli byty pronajmout jen za předem stanovených pravidel.

Dokument obsahuje i ekonomický a sociální dopad transakce a zabývá se i financováním včetně návratnosti investice.

„Výsledek je otázkou budoucích let, je ale potřeba na tom pracovat a hledat možnosti, díky nimž se Bílina zbaví své pověsti. My nyní uděláme vše pro to, abychom do města vrátili klid, bezpečí a nálepku dobré adresy,“ říká starosta.

Kdyby Bílina na nákup bytů kývla, v době převodu budou prázdné, bez stávajících problémových nájemníků. Obsadit je novými by podle starosty neměl být problém.

„Už nyní máme zájemce o městské byty, jimž nemůžeme vyhovět. Kontaktovaly nás i některé firmy z okolních průmyslových zón, jež by měly zájem o ubytování zaměstnanců. Počítáme i s tím, že část fondu by se přebudovala na byty pro seniory s pečovatelskou službou,“ líčí Bubeníček.

Jsou za tím osobní zájmy, míní opozice

Opozice ale ani přes tyto plány s nákupem bytů nesouhlasí. Vidí za ním zájmy osobního charakteru.

„Už když se současná garnitura dostala k vedení města, bylo nám řečeno, že se musí s nákupem bytů spěchat, protože o ně má zájem jiná společnost. Dosud je ale nikdo nekoupil. Je jasné, že je to jen hledání záminky, aby je město koupilo za přemrštěnou cenu,“ tvrdí například opoziční zastupitel Zdeněk Rendl.

Podle jeho slov tato situace nahrává různým zákulisním jednáním. „Ceny bytů překračují tržní cenu v těchto lokalitách, a dokonce i někteří zastupitelé koaličních stran mají problém pro to zvednout ruku,“ dodává.

„Tato transakce v řádech desítek milionů je pro město nevýhodná. Pořádek je problém, který občany zajímá, a opravdu je třeba ho řešit. Ale řešením není kupovat byty za nevýhodných podmínek,“ poznamenává Rendl.

Kolik mají byty stát, ale on ani nikdo z radnice nechce říct. „Začátkem října proběhne schůzka zastupitelů s přizvanými odborníky, poté se informace dostanou i k médiím,“ sdělila pouze místostarostka Veronika Horová.

I podle jejích slov přitom není ani jisté, že má o byty zájem někdo další. „Také jsme se to doslechli, ale nás zatím nikdo v této věci neoslovil,“ přiznala.