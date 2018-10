Zapomenuté dílo Alfonse Muchy nově zdobí chodbu mosteckého muzea

Díky vzpomínkám pamětníků a hlavně vnukovi Alfonse Muchy, Johnu Muchovi, který historikům zpřístupnil malířovu korespondenci a soukromý archiv, se pomalu daří sestavovat pohnutou minulost obrazu, jenž od konce roku 1937 zdobil dvoranu České záložny v Mostě.

Podle dopisů slavného malíře vědci například zjistil, že sám autor byl velmi rozezlen poté, co zjistil, že již během instalace do záložny byl obraz ve spodní části nešetrně vyříznut. V roce 1939 po zabrání Sudet putoval obraz do neveřejných prostor záložny, kde zůstal až do roku 1977.

Při bourání starého Mostu kvůli těžbě uhlí zmizel neznámo kam a až začátkem 80. let minulého století byl přijat do sbírek muzea.

„Skládáme střípek po střípku zapomenutou historii obrazu. Budeme pátrat i po tom, zda se někde nezachoval výřez obrazu nebo co přesně na něm bylo vyobrazeno,“ uvedla kurátorka muzea Jitka Šrejberová.

Obraz, za který požadoval malíř Alfons Mucha sto tisíc korun československých, bude v mosteckém muzeu přístupný veřejnosti po celý rok 2019.

„Muchovo dílo, co do velikosti formátu, nemá v Ústeckém kraji obdoby. Obraz prošel před vystavením citlivým konzervátorským zásahem. V příštím roce ho ale čeká finančně i časově náročné restaurování,“ dodala kurátorka s tím, že poté bude obraz natrvalo vystaven v mosteckém muzeu.