Trhy nejsou pro stánkaře vždy romantické, často mrznou a málo vydělají

Například Alena Hrubá z Evaně na Litoměřicku ví, že na teplo domova si musí počkat až do večera.

„V zimě to je těžké, ale člověk s tím počítá, patří to k tomu. Zažila jsem však trhy, kdy bylo minus sedm a téměř nikdo nepřišel,“ vypráví paní, která s manželem Milošem vyrábí kamenné misky, mýdlenky a svícny z opuky a pískovce. „Vedle toho děláme také originální bytové šperky z říčního kamene a ze vzácných minerálů,“ dodává.

Na trhy se svými výrobky začala Alena s Milošem jezdit před třemi lety. Něco jim to vynese, ale zlatý důl to pro ně prý rozhodně není.

„Když jsme začínali, byli jsme rádi, když jsme za den vydělali tisíc korun. Nejvíce, co se nám kdy podařilo vydělat, bylo 20 tisíc korun, ale běžně se to pohybuje mezi dvěma, třemi, maximálně pěti tisíci. My prodáváme vlastní originální výrobky, stánkaři, kteří přeprodávají zboží, si vydělají mnohem víc. Ale to je citlivá otázka a málokdo vám na ni odpoví,“ podotýká Alena.

Jedna její známá jezdí prodávat na trhy do Německa a tam se prý podaří vydělat třeba i v přepočtu 70 tisíc korun. Někdy se podle ní ovšem také stane, že stánkaři neprodají vůbec nic, třeba když nepřeje počasí nebo se pořadateli nepodaří udělat dobrou propagaci.

Jedna z nejdůležitějších položek, kterou si stánkař si do svých nákladů musí započítat vedle cesty, času a přípravy, je poplatek za prodejní místo.

„Někde se platí jen pár stovek, jinde to jde i do tisíců či desetitisíců. Výše záleží nejen na konkrétním místě, ale také na tom, jaký druh zboží lidé na trzích prodávají. Například prodejci, kteří mají stánky s jídlem a pitím, musí zaplatit většinou vyšší poplatky, ale také mají mnohem větší obrat,“ objasňuje Alena.

Tímto způsobem se řídí třeba v Mostě, kde na vánočních trzích dělí prodejce do tří kategorií.

„Ti, kteří prodávají rozlévaný alkohol, zaplatí tři tisíce korun. Prodejci baleného alkoholu, cukrovinek a dárků tisíc pět set a za stánky s řemesly nebo ručně vyráběným zbožím chceme sto padesát korun,“ říká Alena Sedláčková z mosteckého magistrátu s tím, že ceny jsou za tři dny a je potřeba k nim připočítat DPH a zhruba asi pětistovku za elektřinu.

Praha či Brno jsou pro prodejce hodně drahé

V Litoměřicích se ceny za den pohybují od 800 do 2 500 korun, maximálně za čtrnáctidenní trh 13 tisíc korun, v Ústí nad Labem je to od od 300 do 500 korun za den.

Proti Brnu nebo Praze jsou severočeské částky nízké. Letošní adventní trhy v jihomoravské metropoli vyjdou stánkaře od 40 tisíc do 250 tisíc korun.

Alena s Milošem se letos nejvíce těší na Úštěcký advent. „To je mimořádná akce, poplatky za stánek jsou tam minimální a trhy mají výbornou úroveň a vysokou návštěvnost,“ pochvalují si.

„Letos jedeme ještě na fler jarmark do Litvínova, na vánoční trhy do Mostu a do Pardubic a na dva místní adventní trhy u nás v Evani a v Peruci na Lounsku,“ doplňují prodejci.