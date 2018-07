Policie zadržela v lomu Bílina 280 aktivistů, podezírá je z přestupků

Celkem 130 lidí je podezřelých z přestupku proti veřejnému pořádku a neuposlechnutí výzvy policie a dalších 150 lidí je podezřelých z přestupku neuposlechnutí výzvy policie a z neoprávněného vniknutí do důlního díla. Před nedělním polednem zůstávalo na policii deset lidí, ostatní už policisté propustili.

Přestupky budou místní obecní úřady řešit nejen s účastníky z Česka, ale také s Němci či Brity a dalšími cizinci, řekla mluvčí krajské policie Jana Slámová.

Aktivisté z hnutí Limity jsme my prohlašují, že chtějí zastavit těžbu uhlí, kterou považují za škodlivou v souvislosti se změnou klimatu. V sobotu ráno se jich šestnáct připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina (čtěte více o sobotním protestu).

Od té doby stála těžba, Severočeské doly obnovily provoz po 12 hodinách. Rypadlo lidé opustili zhruba po patnácti hodinách.

Mezitím několik stovek aktivistů z různých evropských zemí pochodovalo podél hrany lomu. Uprostřed pochodu několik desítek lidí opustilo legálně vymezenou trasu a vtrhlo do dolu, policisté je postupně zajistili a odvezli na služebny.

Nedělní pochod se nekonal

Pochodů se během klimatického kempu uskutečnilo pět, největší byl sobotní. Podle mluvčího Severočeských dolů Lukáše Kopeckého byl jeden pochod nahlášen i na dnešek. „Přijel ale pouze organizátor nám oznámit, že nikdo z účastníků kempu už nemá o tuto akci zájem,“ uvedl Kopecký.

Organizátoři považují klimakemp za úspěšný. „Je to z našeho pohledu určitě velký úspěch. Přijelo dvojnásobně více lidí než na první ročník. Je to příslib do budoucna, že s hnutím za klimatickou spravedlnost se v České republice musí počítat,“ řekl Radek Kubala z hnutí Limity jsme my. Další akce už v rámci kempu lidé podle něj neplánují, účastníci jej postupně opouští.

Proniknout do lomu Bílina se účastníkům podařilo už loni při prvním ročníku klimakempu. Tehdy Severočeské doly musely kvůli protestu na několik hodin zastavit těžbu skrývkových hornin. Škoda ale společnosti nevznikla, protože protest se odehrával na místě, kde byla plánovaná dvoutýdenní odstávka.