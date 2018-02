Tyran zvýšil tlak, když ho družka opustila. Znásilnil ji a hrozil smrtí

Přibližně stejně stará žena druha opustila začátkem loňského prosince po téměř šestnáctiletém soužití.

„Žena nikdy nepožádala nikoho o pomoc, proto mu jeho chování tak dlouho procházelo,“ uvedl teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

Ještě ten měsíc muž bývalé družce vyhrožoval, že pokud mu nebude zvedat telefon a nevrátí se k němu, najde ji a zabije. Koncem prosince se poškozenou snažil vytáhnout z auta její známé a udeřil ji pěstí do obličeje.

„Počátkem ledna si na ni počkal před zaměstnáním a ženu odtáhl do svého auta, kde ji znásilnil. To se opakovalo i následující den. Po několika dnech jí oknem vlezl do bytu a odnesl její spodní prádlo. A zase jí vyhrožoval,“ popsal Vítek.

Agresor je kvůli bezpečí ženy ve vazbě

Začátkem února muž pod pohrůžkou použití nože donutil ženu nastoupit k němu do auta, kde jí opět vyhrožoval.

„Minulý týden poškozenou přepadl v Trnovanech a násilím odtáhl do svého vozu. Během jízdy jí hrozil zabitím a vše završil fyzickým napadením,“ dodal mluvčí.

Poté, co žena vše oznámila, policisté agresora zadrželi a obvinili z omezování osobní svobody, znásilnění, vydírání, týrání osoby žijící ve společném obydlí a nebezpečného vyhrožování.

„Aby bylo zajištěno bezpečí jeho bývalé družky, byl muž umístěn do vazby, kde bude čekat na soud. Sedmkrát odsouzený recidivista může jít za tyto skutky až na 10 let do vězení,“ upozornil Vítek.