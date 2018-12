Help linka pro skláře a jejich rodiny v tíživé situaci získala ocenění

Soutěž TOP Odpovědná firma už 15 let pořádá spolek Byznys pro společnost a mapuje české prostředí udržitelného a odpovědného podnikání.



„Projekt Help linky pomohl již mnoha rodinám našich zaměstnanců. Za dva roky jeho fungování už odborníci anonymně poradili našim pracovníkům ve více než 400 případech. Věřím, že může být naše Help linka inspirací i pro další firmy, jejichž zaměstnanci mohou řešit těžké životní situace,“ poznamenal generální ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý.

Porota složená z více než 40 odborníků ocenila, že Help linka reaguje na stoupající počet zaměstnanců, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nejčastěji do exekucí.

Líbilo se jí také, že sklářská firma společně se Sociální agenturou vytvořila anonymní linku, na niž se mohou obrátit nejen sami zaměstnanci, kteří se vinou špatné investice, nevýhodné půjčky nebo jiných nečekaných potíží ocitli v situaci, s níž si nedovedou poradit, ale také jejich rodinní příslušníci. Pomoc je přitom bezplatná.



„Když jsme se Sociální agenturou zhruba před dvěma lety projekt připravovali, bylo pro nás klíčové, aby to byl nástroj, který našim lidem skutečně pomůže. Exekuce jsou v Ústeckém kraji pro mnoho zaměstnanců reálným problémem,“ upozornil personální ředitel AGC Tomáš Brokeš.

„Jsem opravdu rád, že jsme díky lince dokázali snížit počet exekucí v naší firmě a pomoci tak desítkám rodin,“ doplnil.

Help linka už poskytla přes 420 konzultací a počty zaměstnanců s exekucemi v této firmě poklesly ze šestnácti na devět procent.