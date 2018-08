Pohřeb dalšího padlého vojáka z Afghánistánu bude v úterý v Chomutově

Ve sbírce už jsou čtyři miliony Do mimořádné sbírky pro rodiny tří padlých českých vojáků poslali lidé dosud téměř čtyři miliony korun. Vojenský fond solidarity vyhlásil mimořádnou sbírku v pondělí. Výsledná částka na účtu se zatím každý den zvyšuje o více než milion. Ve čtvrtek dopoledne bylo na kontě 2,7 milionu korun, dnes je to 3,8 milionu. Zatím ještě nejsou připočtené peníze z DMS zpráv, ze kterých bylo ve čtvrtek dalších 400 tisíc korun. Ochota veřejnosti přispět je podle předsedkyně výboru fondu Lenky Šmerdové známkou toho, že lidé vnímají armádu pozitivně. Peníze do mimořádné sbírky mohou lidé posílat do konce srpna na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS na číslo 87777. Její znění zadají podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, tedy DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90.