Stavební firma žene ústeckou zoo k soudu kvůli pavilonu orangutanů

Orangutani bornejští v ústecké zoo si užívají opravený venkovní výběh. Má nově vylitou podlahu, nové mříže i stěny.

Zoo si pochvaluje, že se zvířatům rozšířily i možnosti schovávání potravy, což lidoopy nutí, aby vyvinuli aktivitu a jídlo si sami našli. „Zvířata získala lepší prostředí,“ zhodnotila při slavnostním otevření mluvčí zahrady Věra Vrabcová.

Opravu pavilonu nicméně provázely spory. Podle Romana Končela pověřeného prozatímním řízením zoo, která momentálně nemá stálého ředitele, se zahrada pře s dodavatelem kvůli použitým technologiím. Vše vyvrcholilo tím, že zoo odstoupila od smlouvy a pavilon dokončila sama.

„Firma, která měla dodělat práce do konce dubna, odjela a nedokončila práci s tím, že to nejde udělat. My jsme si vzali technický dozor a posudek odborného poradce. Ten řekl, že to půjde, tak jsme to dokončili,“ tvrdí Končel, podle kterého úpravy pavilonu stály 400 tisíc korun.



Šlo o politické tlaky, tvrdí firma

Podle podepsané smlouvy s cenou 711 tisíc korun měla pražská firma Bamboo Design opravit pavilon orangutanů a tapírů.

„Byly tam obrovské politické tlaky. V podstatě jsme nemohli dělat svoji práci, protože nám neustále házeli klacky pod nohy. S vedením zoo byla naprosto šílená domluva,“ říká jednatel dodavatelské firmy Matouš Růžička.

Podle něj práce na pavilonu orangutanů byly téměř hotové, když zaměstnanci firmy museli na jeden den jet do Prahy.

„V té chvíli naše dílo nalakovali, vylili betonem dutinu, která tam byla, a pak odstoupili od smlouvy. Ale ne správně a tedy neplatně. Načež jsme od smlouvy odstoupili my, ale správně,“ popisuje Růžička.

Stálé tahanice o ředitele

Po tomto kroku zoo podle něj odmítla stavbu převzít, zaplatit faktury i náklady na stavbu. „Teď vše dáváme k soudu,“ dodal šéf firmy s tím, že v případě výběhu tapírů prý zoo firmě stavbu zcela znemožnila. „Vše komplikovali. Nespolupracovali naprosto v ničem,“ tvrdí Růžička.

Nejsou to zdaleka jediné potíže, které zahrada má po nástupu současného vedení radnice. V březnu po čtrnácti měsících rezignoval kvůli sporům s dozorčí radou Lubomír Moudrý, který přitom byl za poslední čtyři roky už třetím ředitelem.

Předtím zoo vedla Marina Vančatová, kterou pro nekompetentnost odvolala ve volbách vítězná koalice PRO! Ústí a ANO. Následně zahradu vedl Jiří Bálek, který byl pro změnu sesazen kvůli údajnému manažerskému selhání po sedmi měsících (psali jsme o tom zde).

Předcházel tomu puč, kdy zmíněnou koalici odstavila nynější vládnoucí garnitura kolem hnutí UFO (blíže k tomu zde).



Nový ředitel má nastoupit 1. července. Mezi přihlášenými adepty je mimo jiné i zastupitel Miroslav Štráchal (nez. v klubu UFO), jenž na konci loňského roku nastoupil na post šéfa ekonomicko-personálního útvaru zoo bez výběrového řízení. To opozice označila za „trafiku“.