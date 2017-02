Zloděj vykradl auto, v němž sedělo dítě. Pak se s ním pral o mobil

Policie ve Šluknově stíhá zloděje, který využil chvíle, kdy si místní žena odskočila do školky pro dítě a druhé nechala v odemčeném autě. Zloděj do auta vnikl a pokusil se desetileté dítě vylákat ven. Protože se nenechalo, muž ve voze sebral, co se dalo, a pak se ještě začal s dítětem přetahovat o mobil.