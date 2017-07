Znovuotevřená věznice v Drahonicích je pro ženy, pojme jich na dvě stě

Obnovení věznice je reakcí na zvyšující se počet odsouzených. „Jsme na stavu téměř 23 tisíc odsouzených, z toho je více než 1500 žen. Kapacity věznic jsou nyní přeplněné na 108 procent. Proto jsme se rozhodli tuto věznici obnovit,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.



Ženská věznice bude fungovat jako pobočka nedalekého vězení v Novém Sedle.

První skupina čítá 32 odsouzených ze Světlé nad Sázavou. Počet v Drahonicích se bude postupně navyšovat.

„Plně bude věznice obsazena až poté, co bude fungovat kuchyň a jídelna, to by mělo být do konce letošního roku. Do té doby se strava bude dovážet od nás,“ doplnil šéf věznice v Novém Sedle Miroslav Špaček.

Kapacita se snížila z původních zhruba 250 míst, věznice tak bude schopná dostát standardu čtyři metry čtvereční prostoru na jednoho odsouzeného. Kvůli přeplnění věznic musí jinde stačit tři metry čtvereční.

Oprava areálu s pomocí odsouzených

Na rekonstrukci areálu se podílelo 200 odsouzených. „Dělal jsem různé zednické práce, rekonstrukci koupelen, oken a úpravu zeleně. Je to dobrý způsob vytržení ze stereotypu,“ uvedl Josef Provazník, který si v Novém Sedle odpykává trest za majetkovou trestnou činnost.

Okolní obce předpokládají, že odsouzené budou moci zaměstnat. „Spolupráce s věznicí byla v minulosti vždy dobrá, odsouzení u nás pomáhali například s úklidem obce a drobnými pracemi. Přinese i pracovní příležitosti pro region,“ uvedl starosta nedalekého Lubence Jiří Chaloupecký.

Do roku 2013 byla v Drahonicích věznice s dozorem. Uzavřena byla po amnestii tehdejšího prezidenta Václava Klause, kdy se dostalo na svobodu šest a půl tisíce lidí.

Před dvěma lety, kdy vrcholila migrační krize, prostory využívalo ministerstvo vnitra jako záchytný tábor pro uprchlíky, fungoval do loňského podzimu (psali jsme o tom zde).