Matka nechala kojence přes hodinu v rozehřátém autě, šla hrát automaty

V neděli kolem třetí hodiny odpoledne telefonoval na tísňovou policejní linku 158 oznamovatel, že v Lipové ulici v městské části Všebořice stojí zaparkované auto a v něm brečí kojenec.



Hlídka zjistila, že v blízkosti vozidla nikdo není. „Protože svítilo slunce a hlasitý pláč nasvědčoval tomu, že kojenec je ve voze delší dobu, rozbili policisté okénko u auta a dítě vyndali,“ líčí policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Po chvíli se na místo dostavila matka. „Třicetiletá žena tvrdila, že byla pouhých pět minut v místní herně,“ dodává mluvčí. Ženino tvrzení si ale policisté ověřili a usvědčili ji ze lži, byla pryč přes hodinu.

Přivolaná záchranná služba následně odvezla dítě společně s matkou do nemocnice. „Dítě bylo opocené a mělo zvýšenou teplotu,“ informoval mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. Po vyšetření byl kojenec na matčinu žádost propuštěn domů.

„Žena je podezřelá z trestného činu opuštění dítěte nebo svěřené osoby. Za to může jít až na pět let do vězení,“ upozornila Hyšplerová.