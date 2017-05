Želenice trápí monotónní zvuk z fabriky, firma začala pracovat i v noci

„Přes den to ještě člověk moc nevnímá,“ říká jeden z místních zastupitelů Filip Keller. „Daleko horší je to ovšem v noci,“ dodává a popisuje problém. Keramost zpracovává horninu známou také jako fonolit. Firmě se navýšil objem zakázek, a proto rozšířila fungování provozu.

„Vydává takový vtíravý zvuk. Někteří lidé nadávají opravdu hodně,“ potvrzuje stížnosti obyvatel želenický starosta Jan Zálešák.

Vyhrocená atmosféra v obci

Vedení radnice už pozvalo zástupce Keramostu na jednání zastupitelstva, kam dorazili také občané. Atmosféra prý nebyla přátelská.

„Až mi těch zástupců firmy bylo líto, co si vyslechli. Ale ono se na jednu stranu není čemu divit, že jsou lidé naštvaní. Zároveň musím říct, že Keramost se k záležitosti staví čelem a snaží se s tím něco udělat,“ upozorňuje starosta.

Společnost se obrátila na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, aby v obci provedl měření hluku.

„Měřili jsme na pěti místech vždy po 22. hodině,“ sdělila Naděžda Vančurová ze Zdravotního ústavu. Na třech byl povolený limit o několik decibelů překročený. „Akutní poškození sluchu nehrozí, ale jde o psychický komfort,“ poukazuje Robert Boldiš ze Zdravotního ústavu.

„Já bydlím na druhé straně obce, přesto to slyším. Jsou ale i lidé, kteří mají domek jen padesát metrů od té fabriky,“ dokresluje situaci jeden z obyvatel Želenic.

Vše řešíme s radnicí, říká Keramost

Keramost se k záležitosti odmítl blíže vyjádřit. „Vše průběžně a otevřeně řešíme s vedením obce. Na pozvání se zúčastňujeme i zasedání zastupitelstva,“ sdělil generální ředitel Keramostu Jiří Fíla.

Podle starosty Zálešáka firma hledá způsob, jak situaci zlepšit. „Měli tu ještě před tím měřením techniku na odhlučnění, která ale moc nepomohla. Teď se prý chystají provést další opatření,“ podotýká.

„A než přijdou na to, jak snížit hluk na povolenou mez, upravili pracovní dobu, provoz momentálně funguje do půlnoci,“ pokračuje starosta.

Otázkou je, zda budou lidé zcela spokojeni, neboť i po snížení hluku na povolenou mez bude provoz zřejmě nadále slyšet.

Nepříjemný zvuk není to jediné, co místním znepříjemňuje život. Vadí jim i prašnost způsobená transportem znělce z kamenolomu do fabriky. „I s tou bojujeme, to je pravda. Zejména na straně obce, kde leží kamenolom, je skutečně nadměrná. Dokud nebudou pravidelně čistit komunikace, tak se to nezlepší,“ doplňuje Zálešák.