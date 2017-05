Dívku těžce zranil přítel, který pak skočil pod vlak, uzavřela policie

„Motivem, proč to mladík udělal, byly dlouhodobé vztahové problémy, které mezi sebou řešili,“ uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová (o případu jsme psali zde).

Dívku tehdy našel soused pod schody s vyraženými zuby a rozbitým obličejem. Napadená skončila v nemocnici, kde bojovala o život. Výslechu na policii byla schopná teprve v minulých dnech, kdy ji ze špitálu propustili.

Rodinám dívky i zesnulého chlapce nabídl pomoc policejní psycholog. „Zároveň jsme pomoc nabídli i jejich spolužákům, kteří také velice citlivě vnímali tuto traumatickou událost,“ dodala Hyšplerová.

Policie zprvu vyšetřovala napadení dívky i sebevraždu chlapce zvlášť, dokud si jejich spojitostí nebyla jistá.

Na to, že za celou tragédií může stát jejich čtyřměsíční vztah plný útrap, od začátku upozorňovali společní známí obou žáků ústeckého gymnázia.

„Viděla jsem je na chodbě se hádat. On i brečel, když se s ním rozcházela,“ řekla v té době televizi Prima kamarádka z jejich třídy. „Asi víckrát se s ním rozešla a on ji pořád chtěl. No a pak mu řekla, že už ho fakt nechce,“ dodala.

Že se milenecký pár často hádal, neuniklo ani lidem na sídlišti Skalka, kde dívka bydlí. Podle některých sousedů se jindy usměvavý sportovec při hádkách choval agresivně.

Video z počátku vyšetřování případu: