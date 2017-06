Otevřete most, anebo na něm pracujte, vzkazuje firmě primátorka Děčína

Od května je kvůli opravě mostu přes Jílovský potok zavřená Pivovarská ulice, což komplikuje už tak složitou dopravní situaci ve městě. Doprava je totiž od ledna omezena kvůli stavbě Vilsnické spojky (blíže k tomu zde).

Bohužel více než měsíc se na zavřeném mostě nic nedělo. Město proto chtělo, aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, most alespoň omezeně otevřelo.

Jde o most číslo 13-083, který je na výjezdu z Pivovarské ulice na silnici Teplická. Těsně vedle něj je známý klenutý Ovčí můstek z roku 1561.



„Chtěli jsme po ŘSD, aby most otevřelo, protože je vidět, že se zde nepracuje, a přesto nemůžete projet. Dopravní situace ve městě je náročná a každé zbytečné omezení vede k dalším potížím,“ říká primátorka Marie Blažková.

Chybí dokumentace k plynu

Kvůli stavbě Vilsnické spojky je zejména část města Děčín IV. značně vytížena a často se zde tvoří kolony, stejně jako na příjezdu do města od Ústí nad Labem. Magistrát se proto snažil situaci uklidnit, i když na krátkou dobu.

„Už při plánování objízdných tras kvůli Vilsnické spojce modely ČVUT se zavřením Pivovarské ulice počítaly. Řidiči by most mohli využívat jako dosud, dokud práce opravdu nezačnou,“ sdělila mluvčí města Markéta Lakomá.

„Podle informací, které má radnice k dispozici, chybí zhotovitelské firmě kompletní dokumentace k přeložce plynu, a práce tak nemohou pokračovat,“ dodala Lakomá.

Původně ŘSD zvažovalo, že od pondělí by se mohl most alespoň omezeně otevřít. To se ale nestalo. Radnice dostala od ŘSD vyjádření, že most je ve velmi špatném technickém stavu.

Most má sníženou nosnost, upozorňuje ŘSD

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla firma situaci řeší. Vzhledem k běžnému stavu má ale most sníženou nosnost a již není možné na něj pustit ani omezený veřejný provoz.

„Nestavíme tak, že někam dáme značku zákaz vjezdu a nic se neděje. Tato situace nás mrzí a na problému pracujeme. Došlo ale na straně dodavatelů k technickým problémům v koordinaci s přeložkami sítí,“ vysvětlil Rýdl.

Na mostě jsou uloženy inženýrské sítě, které je nutné před jeho demolicí sundat. Most v Pivovarské ulici totiž bude kompletně zbořený a místo něj vyroste zcela nový na železobetonových pilotech.

Nyní už byl položen kabel vysokého napětí, příští týden se začne překládat kabel nízkého napětí a co nejdříve prý bude zahájena přeložka nízkotlakého a středotlakého plynovodu.

Podle zprávy ŘSD bylo také zjištěno, že loni byla v místě stavby provedena přeložka kanalizace, která právě koliduje s přeložkou plynovodů stavby. Navíc ŘSD při práci musí kvůli sousednímu historickému mostu postupovat opatrně.

„Pro nás to není nic výjimečného. Například při bourání a stavbě mostu před Prahou jsme v hloubce 8 metrů objevili vysokotlaký plynovod a z nás se stali archeologové,“ dodal Rýdl.