Žatec usiluje o titul Historické město roku, spoléhá na sedm památek

8:04 , aktualizováno 8:04

Titul Historické město roku za rok 2016 by rád získal Žatec. Město nedávno vyhrálo regionální kolo soutěže a postoupilo do celorepublikového klání. Stejně jako krajskou porotu chce i tu celostátní oslnit souborem chmelařských staveb, které aspirují na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO.