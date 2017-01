Srovnat a rozvíjet rozhádaný Střekov se pokouší pověřená starostka

Nastoupila po odvolaném místostarostovi Viktoru Malinkovičovi (KSČM). „Myslím, že jsem na střekovskou radnici přišla za pět minut dvanáct,“ říká Outlá.



V jakém stavu je nyní úřad?

Bývalý místostarosta Malinkovič úřad neřídil. Byly tu velké problémy například s ekonomikou, neprošla natřikrát účetní závěrka a další. Nejjasnějším příkladem selhání bývalého vedení byla situace kolem vyplacení stipendia pro studentku univerzity, které měla obdržet za svou diplomovou práci, ale nestalo se tak.

Proč? Kde byl problém?

Pan Malinkovič již v létě vybral práci, která měla být oceněna stipendiem od městského obvodu Střekov. Bohužel nepředal materiály ke schválení zastupitelstvu. Když jsem nastoupila do své funkce, mělo už proběhnout předání stipendia, jenže to nebylo schválené. Studentce jsem tedy předala jen omluvný dopis s tím, že bude tato věc znovu projednaná. Málem se ani to nestalo, protože to zastupitelé odmítli projednat. Naštěstí ale uznali, že by to nebyl dobrý signál vyslaný navenek, a slečně nakonec bylo stipendium přiznané. To ale nebyla jediná věc, která nebyla projednaná. Zatím se neřešila ani otázka mého platu, takže vykonávám funkci starostky za odměnu řadového zastupitele.

Jaký je tedy váš plat?

Můj plat je nyní 784 korun hrubého. Plat starosty je pak přibližně 55 tisíc hrubého, což je značný rozdíl.

Ve funkci „starostky“ vstupujete do roku 2017. Jaké jsou plány ve vašem obvodě?

Plány pro tento rok se týkají hlavně zeleně. Letos se začalo s výsadbou v parcích a chtěli bychom v tom pokračovat. Co se týče majetkových investic, je tady snaha o odkoupení a zakonzervování objektu bývalých lázní Vrbenského či plán na vybudování parkoviště v ulici Tolstého.

A co dlouhodobější plány?

Chtěli bychom přispět k rozvoji Střekova jako takového. Je zanedbaný a podepisuje se na něm hlavně to, že se do něj nikdy moc neinvestovalo. Měly by tu začít vznikat nějaké hodnoty trvalejšího rázu, jako například veřejná prostranství. Bohužel jsou obvody podfinancované a nemáme na to dostatečné prostředky. Ráda bych tu také měla, společně s některými zastupiteli, kulturní akce typu připomínání historie Střekova nebo střekovský ples.