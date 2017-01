Ústecký hokej i fotbal město zachránilo, finanční podpora prošla

Fotbalový klub obdrží 2,6 a hokejový 4,6 milionu korun. Města přitom mohou podle zmíněných pravidel podporovat profesionální kluby částkou jen 5,4 milionu korun během tří let. Oba kluby tuto sumu ale už vyčerpaly.

„Jsme rádi, že se dotace schválila. A že se našel způsob, který vyhovuje městu i klubům,“ řekl Vladimír Evan, sportovní ředitel hokejového Slovanu Ústí (o ohroženém klubu jsme psali zde).

„Vážíme si, že město podporuje sport v takové míře. V mládeži budeme podporu potřebovat vždy, v profesionálním fotbale ještě nejsme nastavení tak, abychom byli soběstační, ale věřím, že jednou na veřejných financích nebudeme závislí a nebudou tvořit tak podstatnou část rozpočtu jako teď,“ přidal se výkonný ředitel FK Ústí Petr Heidenreich.

Potíže hrozily hlavně zadluženým hokejistům. V lednu jejich vedení hrozilo, že když peníze do 15. ledna nesežene, nabídne licenci na 1. ligu mimo Ústí, za utržené peníze se dohraje sezona a pak by měl klub nárok působit ve 2. lize.

Podmínkou smlouva o dotaci

„Slibuji, že jestli to pro nás na magistrátu nedopadne dobře, hrozbu splním. Klub nezadlužím! Situace je vážná,“ prohlásil už v prosinci Jiří Zdvořáček, ekonomický jednatel hokejového klubu, který má aktuálně ztrátu 1,4 milionu korun. Předchozí zkrachovalý tým Ústečtí Lvi skončil se ztrátou 30 milionů.

Podmínkou poskytnutí peněz je ale uzavření smlouvy o dotaci, která omezí činnost klubů tak, aby plnily podmínky de minimis.



Například nesmí nakupovat a prodávat hráče v rámci ostatních členských států EU, účastnit se soutěží v rámci EU či přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům mimo ČR.

Po roce se tak městu podařilo najít způsob, jak peníze klubům dát, i když náměstek primátorky Jiří Madar připustil, že stoprocentně bezchybná cesta to není.

„Omezení týkající se Evropské unie pro nás není problém. Evropské soutěže nehrajeme, a kdyby to k nim mělo spět, určitě bychom tyhle peníze nepotřebovali. A co se týká hráčů z EU, tak ty odtamtud nenakupujeme ani zatím neprodáváme. Neznamená to pro nás komplikaci,“ řekl Heidenreich.

Otazník nad další sezonou

Zdvořáček naproti tomu před zastupiteli prohlásil, že pro něj podmínky nic neznamenají. „Budeme prodávat a nakupovat hráče i z EU, budeme s takovými kluby hrát, protože kdo má kde jaký podíl, to kontrolovat nebudeme a nemůžeme,“ upřesnil.



„A nebudeme ani vypovídat a omezovat reklamní smlouvy s firmami, byť mohou mít podíl v některém státě EU. To by pro nás bylo finančně likvidační,“ oznámil jednatel hokejistů.

Zastupitelům to však nebránilo v tom, aby dotaci schválili. Pokud by ji totiž někdo kontroloval, trestané by nebylo město, ale klub, který by peníze vracel právě radnici.

Letošní sezona je tak zachráněná, otazníky nicméně pořád visí nad tou další. V té už by se kluby o svou existenci měly postarat samy. Najít sponzory, přitáhnout víc lidí na stadiony, získat peníze z prodeje suvenýrů.

„Aby se situace neopakovala, musíme už začít řešit rok 2018. Někteří zastupitelé používali těžká slova jako vydírání, ale my jen konstatovali fakta. Nejen hokej v Ústí, ale všechny preferované sporty se bez podpory města neobejdou,“ dodal Evan.