Pavilon duchů na okraji Ústí nad Labem znovu ožije, tvrdí jeho majitel

Bílou barvou vyznačené stovky „chlívečků“ připomínají, že tu bývalo parkoviště. Žádný vůz tu ale nikde nestojí. Na rozlehlý asfaltový plac na okraji Ústí nad Labem se kvůli zábraně nedá vjet.

Není ale ani důvod sem auta pouštět. Přilehlá budova, kam by jejich posádky měly mířit, je totiž zcela bez života. Obchodnímu centru Všebořice by slušela přezdívka Kout duchů.



Zatímco jinde do nákupních center proudí davy zákazníků, tady budova postupně chátrá. Poslední nakupující prošel vchodem před dvěma lety. Objekt osiřel a zůstává prázdný.

Pro začátek příběhu je potřeba vrátit se na začátek roku 2015. Tehdy oznámil konec svého působení na všebořické adrese hlavní nájemník centra – britský obchodní řetězec Tesco, jenž na místě o devět let dříve nahradil končící Carrefour.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale učinili jsme tak z ekonomických důvodů,“ pronesl generální ředitel Tesco Stores ČR David Morris.

Periferie severočeské metropole

Firma argumentovala „silným konkurenčním prostředím“ v lokalitě a ne zrovna ideální polohou obchodního centra na samé periferii severočeské metropole. Současně zavřela i jednu další prodejnu v Praze.

Verdikt o konci padl jen pár dní poté, co britští šéfové vyrukovali s „ozdravným programem“, jehož součástí bylo právě i uzavírání prodejen.

Pokladny přestaly ve všebořickém hypermarketu pípat na začátku dubna. Ještě než se tak stalo, objevovaly se předpovědi, že celá nákupní galerie nemá bez hypermarketu šanci přežít, protože pro ostatní obchody a restaurace nebude mít kdo lákat zákazníky.

A skutečně se i velice rychle naplnily. Ze Všebořic začali po pár týdnech mizet i zbylí nájemníci. McDonald’s, obchod se sportovním zbožím Hervis a další.

Za několik měsíců se pak vlastník, společnost Bainbridge Czech Republic Ústí nad Labem Holding, rozhodl nabídnout všebořické centrum k prodeji. Ovšem bez úspěchu.

Loni na dosah oživení

V jednu chvíli to vypadalo nadějně, blízko oživení se centrum ocitlo loni poté, co zájem projevil pokerový hráč Pavel Binar. Uvažoval, že na místě vybuduje kasino. Nakonec si to ale rozmyslel.

„Uvažovali jsme nad tím, ale nakonec jsme se definitivně rozhodli, že tam do kasina nepůjdeme. Nebyli jsme si tím projektem celkově jistí, bylo tam více faktorů,“ řekl loni Binar.

Záměr tehdy schvaloval i samotný magistrát s vidinou, že by se hazard mohl soustředit jen na jednom místě ve městě.

Majitel centra správou prostor pověřil společnost CBRE. Ta na základě dotazu o aktuální situaci zaslala MF DNES tuto odpověď: „Obchodní centrum Všebořice je na prodej a v současnosti je zde několik potenciálních zájemců,“ uvedla bez dalších podrobností Ivona Novotná, PR manažerka společnosti.

V sousedství obchodního centra vydržel dodnes fungovat hobby market Baumax, prodejna nábytku Möbelix, která nedávno prošla modernizací, a elektro Okay.