Konec pávů u kláštereckého zámku, posledního veterána Pepíka roztrhal pes

„O Pepíka jsme přišli kvůli nerespektování základních pravidel, byl ozdobou parku téměř deset let,“ zlobí se ředitel kláštereckého zámku Petr Hybner.

Ačkoliv se mohou tito ptáci z čeledi bažantovitých dožívat až patnácti let, většina jich v Klášterci nepřežila lidskou nedbalost nebo nepozornost.



I některé další zámecké pávy roztrhali volně pobíhající psi. „Většinou zaplatily životem paví samice v době, kdy seděly na vejcích,“ vybavuje si Hybner.

Psi také dokázali tyto ptáky zahnat na panický útěk, který skončil na vodní ploše, a ta se pro ně stala smrtící pastí.

Jiní pávi nepřežili střet s autem, když se procházeli po nedaleké silnici. „Řidiči si jich, ať už omylem, či schválně, nevšimli,“ popisuje Hybner. Jednoho ze samečků návštěvníci zahubili nevhodnou potravou.



Bílého páva pomlátili výrostci

Zámecký park se mohl chlubit i vzácným bílým pávem, toho ale před šesti lety téměř umlátila parta výrostků. Jmenoval se Karel a na zámku vydržel jen asi měsíc. Po ošetření byl přesunut alespoň do chomutovského zooparku.



Pávi k zámku patřili řadu let. Z původní početné skupiny zbyl od roku 2011 jediný, právě Pepík (psali jsme o tom zde).



Zámek ještě v témže roce přikoupil 8 pavích kuřat, za každé dal 1 500 korun. „Díky Pepíkovi si tu mláďata rychle zvykla, často za ním chodila,“ vzpomíná si.



Postupně ale zámek i o nové pávy přišel, a tak není jisté, zda bude mít chuť znovu pořizovat další. „Zatím je smrt našeho posledního páva příliš čerstvá událost, která všechny pracovníky zámku mrzí. Uvidíme na jaře,“ dodal jen neurčitě ředitel.

Jak už dříve prohlásil, jedinou možností, jak zdejší pávy ochránit, by bylo udělat z parku zoo a dát je do klecí. „Tím by se ale ztratila veškerá romantika. Přitom by stačilo, kdyby se návštěvníci chovali jako lidi,“ posteskl si Hybner.