Zrušený Důl Centrum na Mostecku se vyklízí, část zařízení jde do muzea

11:06 , aktualizováno 11:06

V loni uzavřeném hlubinném Dole Centrum v Záluží, který se nyní vyklízí, zbyly po hornících jen staré špinavé hadry. Co lze ze zařízení využít, to se odváží do nedalekého hnědouhelného lomu ČSA. Areál „centrumky“ nyní těžaři prodávají.