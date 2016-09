Všechny klíčové tahy na Prahu opravují silničáři naráz, řidiči trpí

„U Žalan jsem dopoledne popojížděl 50 minut, když v rádiu hlásili, že podél Labe na I/30 je u Litochovic kolona ve směru z Ústí na Lovosice na 40 minut. A je to stejné každý den,“ láteřil v úterý jeden ze stovek naštvaných šoférů Jaroslav Skála.



Z Teplic se nedá bez potíží dostat na dálnici D8 po trase I/8 přes Velemín, kde vznikají kolony u Bystřan, neboť se konce listopadu opravuje úsek od Rtyně nad Bílinou do Žalan.

A od úterý až do konce listopadu je navíc tato silnice částečně uzavřená také u Velvět.

Na silnici I/13 z Teplic do Ústí se u obce Strádov do konce roku opravuje mostek a dopravu tam řídí semafory.

Tah 1/30 na levém břehu Labe od Ústí do Lovosic blokují opravy u Litochovic a Prackovic a pravý břeh od Ústí do Litoměřic na silnici II/261 do konce září komplikuje frézování vozovky.

Mohlo se počkat na dostavbu D8, míní policie

Otázkou je, zde se musely klíčové tahy dělat ve stejnému termínu, a tím zablokovat objízdné trasy. Policie právě před tímto scénářem včas varovala.

„Harmonogram oprav jsme probírali už na začátku roku a naše stanovisko bylo, že termíny těchto oprav by se neměly setkat,“ říká šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přislíbilo, že k tomu nedojde. „A došlo. Cíl je dobrý, způsob ne,“ krčí rameny Ušák.

Přitom se podle něj, stejně jako podle mnoha řidičů, klidně mohlo počkat, až se za tři měsíce dostaví D8 a většinu dopravy, zejména kamionové, z těchto tahů odvede.

MF DNES se obrátila na ŘSD s dotazem, zda opravy nebylo možné o těch několik málo měsíců odložit. Odpověď však dosud nedorazila.