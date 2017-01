Exposlanec Aubrecht chtěl u soudu bojovat o jméno, teď jde i o majetek

„K záležitosti v současné době nemohu sdělit víc,“ řekl MF DNES Borovička. Soud se měl věcí zabývat 11. ledna, nakonec ji ale odročil na březen.

Polovina domu, kterou Aubrecht vlastní, je nyní zajištěna pro účely trestního řízení. Aubrecht tedy může objekt užívat, ale nikoli například prodat. „Celé je to jasný důkaz, že v tomhle státě je možné všechno,“ reagoval na záležitost Aubrecht, šéf sociálních demokratů v Bílině.

Návrh na zabavení majetku souvisí s kauzou, která odstartovala v létě roku 2013. Vlastimila Aubrechta tehdy policie obvinila z korupce (o případu jsme informovali zde).

V roce 2006 měl převzít úplatek ve výši jedenácti milionů korun za to, že pomůže k rozšíření průmyslové zóny Joseph u Mostu. Aubrecht, jenž svou vinu vždy odmítal, byl v té době zmocněncem vlády pro severozápadní Čechy.

Kauza neskončila před soudem. Právě Lukáš Borovička stíhání později zastavil z důvodu promlčení. Státní zastupitelství totiž případ předtím překvalifikovalo na nepřímé úplatkářství.

To ovšem nebrání podání návrhu na zabavení nemovitosti (o průtazích jsme psali zde).

Aubrecht se po zastavení stíhání rozhodl, že bude po soudu požadovat, aby ho oficiálně očistil. To se zatím nestalo.

„Není to teď pro mě ani priorita. Nejprve uvidím, jak dopadne soud týkající se mého majetku,“ podotkl Aubrecht, jenž se zároveň hodlá soudit se státem o náhradu škody. „Chci, aby mi vrátili, co jsem dosud musel vrazit do právníka,“ doplnil.