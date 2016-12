Video s chlapci pod projíždějícím vlakem je podvrh, uzavřela policie

„Vedou nás k tomu veškeré zjištěné informace,“ řekla MF DNES krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.



K výslechu muselo například všech zhruba dvacet strojvedoucích, kteří po střekovské trati jezdí. Hovořili s nimi jak policisté, tak jejich zaměstnavatel, tedy České dráhy (o vyšetřování jsme psali zde).



„Ani jeden z nich nezaznamenal žádný pohyb v kolejišti,“ uvedla Hyšplerová.

Strojvedoucí by musel takovou věc okamžitě nahlásit. Navíc by musel zastavit a jít se podívat, zda se lidem na kolejích něco stalo.



Chlapce ze záznamu se policii vypátrat nepodařilo. Krátce se s nimi spojil jen reportér TV Prima, která na video na začátku listopadu upozornila. Přes internet se od nich nejdříve dozvěděl, že si do kolejí lehli, protože „sázka je sázka“. Po odvysílání reportáže se mu ale ozvali, že video je montáž.

Chování chlapců označili správci železnice za hloupé

Tvůrci videa si podle Primy říkali LMX Films. Jakmile se o video začala zajímat média a policie, smazali z YouTube celý kanál pod tímto názvem. Stejně tak zmizel i jejich profil z Facebooku (o případu jsme psali zde).



Případem se nyní zabývá Drážní úřad. „Věc byla postoupena nám, protože došlo k porušení zákona o drahách. Vstoupili do kolejiště na místě, které není veřejnosti přístupné,“ uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Aktérům z videa proto ve správním řízení hrozí desetitisícová pokuta.

Policie při vyšetřování úzce spolupracovala také se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Její zástupci označili chování chlapců za hloupé.

„Kdyby bylo video pravé, byl by to obrovský hazard. Ale i jestli není, je to naprostá hloupost. Vstoupili do kolejí, což je hodně nebezpečné. Mohou k takovému jednání navíc strhnout někoho jiného,“ podotkla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Původní reportáž TV Prima: