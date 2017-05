Valtířovská hrobka rodu Chotků se pyšní dvěma novými vitrážovými okny

„Můj děda by letos měl sto let. Přemýšleli jsme, jak to důstojně oslavit, a napadlo nás, že necháme vyměnit vitráže v Chotkově hrobce a dáme tam dědečkovi věnování. Další důvod je, že již řadu let provázím zájemce hrobkou a při vyprávění mi vždy táhlo skrz díry na krk,“ usmívá se Valešová.

Náklady na dvě výplně složené z několika částí se pohybují okolo 35 tisíc korun. Některé části bylo potřeba pouze doplnit, jiné vyrobit celé znova. Práce začaly na začátku ledna, kdy se rozbité části oken vyndaly, a skončily v dubnu přivezením nových a zrestaurovaných skel.

Hrobka má ale ještě další dvě okna. Ta zatím na opravu čekají. „U těch budou náklady vyšší, jejich oprava vyjde asi na 80 tisíc, protože jsou poničená víc a musí se u nich nahradit větší části,“ říká Valešová.

Kvůli vandalům jsou ostatky v Litoměřicích

Budovu v novogotickém stylu nechala vybudovat Marie Chotková v roce 1869. Chtěla mít důstojné místo, kam by uložila ostatky svého manžela hraběte Karla Chotka, který zemřel v prosinci 1868.

Stavbu z cihel projektoval tehdy slavný a významný architekt František Schmoranz starší ze Slatiňan. Svému účelu sloužila hrobka až do 80. let 20. století. Poté byly ostatky hraběcí rodiny převezeny do Litoměřic.

„Lidé se k hrobce nechovali hezky, lezli dovnitř, rozbíjeli okna a ničili interiér. Proto nechala příbuzná Chotků ostatky převézt a umístit na starý litoměřický hřbitov,“ přibližuje nedávnou historii rodiny Valešová.

Rakve jsou nyní uloženy v prosté hrobce označené latinskými nápisem. Leží kousek od původního hrobu Karla Hynka Máchy. Ve valtířovské hrobce zůstaly jen katafalky a nápisy v podlaze.

Ty a nová okna si mohou zájemci prohlédnout v rámci Noci kostelů 9. června.