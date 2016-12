WC skončilo v Labi. Trest čeká pachatele i nálezce, který ho vylovil

Oznámení o krádeži mobilní WC budky v hodnotě 15 tisíc korun ze stavby u řeky přijala litoměřická policie už v polovině září. Teprve nyní se jí však podařilo toaletu zajistit.

Protože se „plavbou“ v Labi hodnota budky podstatně snížila, na pouhých tři a půl tisíce korun, je nálezcovo jednání posouzené jen jako přestupek proti majetku, za který dostane pokutu.

Po pachateli, který může za to, že toaleta skončila ve vodě, policisté stále pátrají. Jak jeho čin ohodnotí, ale zatím není jasné.

„Stejně tak může jít o trestný čin krádeže jako o poškození cizí věci. To kdyby se zjistilo, že někdo do budky například nechtěně nacouval autem a spadla do řeky,“ vysvětluje policejní mluvčí Pavla Kofrová.