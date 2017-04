Na novém územním plánu může vydělat otec mosteckého primátora

Podle návrhu nového územního plánu města Most by se pozemky v části Na Sadech staly zemědělskou půdou. S tím lidé nesouhlasí, protože se tam počítalo s výstavbou. Naopak v části Vtelno, kde půdu vlastní Ivan Paparega, otec současného mosteckého primátora, by se stavět mohlo.