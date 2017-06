Lidem vadí centrum pro narkomany u školky, Ústí k němu přidá kamery

„Když jsme se jednou stížností zabývali, přišla další od otce, který vedl dítě do školky a našel jehlu včetně ampule,“ poukázal na problém náměstek primátorky Jiří Madar. .

„Umístění této organizace v centru města, blízko mateřské školy a knihovny je nevhodné a konfliktní. Situace není jednoduchá, hrozí poranění. Doufáme, že to narkomanům situaci alespoň trošku zkomplikuje,“ dodal Madar.



Kamery mají být do této lokality umístěné ještě letos, jedna je k dispozici hned. „Když drogově závislí vyjdou z centra, scházejí se v parku. Už jsme také museli za 1,5 milionu opravovat plot v nedaleké škole, kam chodili na hřiště,“ podotkl Madar.

Víc ale město podle něj dělat nemůže, neboť centrum sídlí v soukromém objektu.

Jinou lokalitu centrum odmítlo

Podle ředitelky centra Radky Kobližkové jsou ve městě kamery všude a drogově závislí jsou na ně zvyklí.

„Jen to bude stát spoustu dalších peněz,“ podotkla. „Snažíme se dbát na to, aby tu byl pořádek. Sama tu bydlím a chci, aby to tady bylo bezpečné,“ doplnila Kobližková.

Podle Madara se město snažilo najít pro centrum jiné lokality, například v Divadle hudby v Klíšské ulici nebo v Předlicích. To ale centrum odmítlo.

„Jsou to prostory zcela nevhodné. My tady máme nestátní zdravotnické zařízení. A pokud město chce postupovat tak, že bude likvidovat zdravotnické zařízení a sociální službu, tak to není správný směr pro občany,“ dodala ředitelka.