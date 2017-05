Konec vyjednávání se soukromníky. Ústecký kraj založí dopravní podnik

Založením vlastního dopravního podniku samospráva reagovala na potíže v autobusové dopravě v souvislosti s vládním nařízením o zvýšení platů řidičů.

Některé kraje měly právní problém s tím, jak přidat dopravcům peníze, aniž by se tím vystavily stížnostem jiných firem a například postihu antimonopolního úřadu. V části republiky se 6. dubna odehrála stávka řidičů za vyšší mzdy. Byla vyhlášena jako celostátní, výrazněji však zasáhla jen Jihomoravský a Olomoucký kraj, částečně pak Pardubický a okrajově Zlínský.

Podle náměstka ústeckého hejtmana Jaroslava Komínka (KSČM) bude po zřízení krajského dopravce cena za provoz zhruba stejná, jako jsou současné náklady na dopravu. Autobusy krajského dopravce by se nejprve měly objevit na Ústecku, kde současný provozovatel skončí zřejmě nejpozději do dvou let. Proti zřízení krajské firmy byla opoziční ODS. Pro návrh radních zvedlo ruku 34 zastupitelů, 11 bylo proti a šest se zdrželo.

Náklady 600 milionů, možná méně

V Ústeckém kraji hrozily od začátku letošního roku odbory v autobusové dopravě stávkou kvůli zvýšení platů řidičů. Stávka ohlášená na 8. března byla krátce před termínem odvolána, plošně šoféři v kraji nestávkovali ani 6. dubna, tehdy nevyjel na trasu pouze jeden spoj (více o stávce v kraji čtěte zde).

Dopravu v regionu zajišťují čtyři dopravci. Kraj jim peníze na platy řidičů přidá v rámci uzavíraných dodatků k dlouhodobým smlouvám. Společnost BusLine už oznámila, že bude schopna spoje za současné situace provozovat v některých oblastech jen do poloviny roku 2019.

Náklady na roční provoz všech spojů linkové krajské dopravy, která denně přepraví zhruba 55.000 cestujících, budou podle odhadů zhruba 600 milionů ročně. „Podle studie by měl být dopravní podnik stejně drahý jako nyní vynakládáme za dopravní obslužnost. Osobně si myslím, že by to mělo být levnější,“ uvedl Komínek. Vlastní dopravní podniky doposud mají jen města.

Podnik by mohl převzít řidiče od soukromníků

Kraj bude muset pořídit 250 autobusů a zajistit zhruba 500 řidičů. Samospráva předpokládá, že by převzala řidiče od dopravců, kteří nyní zajišťují linkovou autobusovou dopravu. „Nabídli jsme také řidičům Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, že si mohou rozšířit řidičské oprávnění. V případě potřeby bychom tyto šoféry mohli i pro autobusy využít,“ řekl už dříve hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Od zřízení krajské dopravní firmy si samospráva slibuje, že bude moci operativně řešit problémy. „Třeba budeme moci vyjít vstříc starostům nebo reagovat na vnější vlivy. U svého dopravce si budeme rozhodovat o všem včetně platů řidičů,“ řekl Komínek.

Před pondělním jedním si kraj nechal zpracovat analýzu k zajištění dopravní obslužnosti. Stála zhruba dva miliony korun. „Jenom utrácíme peníze a opozici uplatíme tak, že jí dáme místo v dozorčí radě. Žádných vnějších vlivů se nezbavíme,“ řekl zastupitel, senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS).

„Nevěřil jsem před pětadvaceti lety, že se toho dožiju. Je to samozřejmě špatně,“ zdůraznil. „Je to návrat do socialismu,“ uvedl Kubera a dodal, že by se takto mohla zřídit i krajská stavební nebo krajská vlekařská při potížích v dalších oborech.