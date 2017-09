Nebezpečné severočeské silnice čekají na úpravu, brzy budou jen některé

Opravy do konce roku Celkem 550 milionů korun budou do konce roku stát opravy 29 úseků silnic první třídy v kraji. Rekonstruovat se bude například úsek Dolní Zálezly – Vaňov, Žalany – Bořislav, Most – Komořany nebo Cínovec – Dubí. Na sedmi úsecích se již pracuje a na dalších dvaadvaceti začne, aby bylo všechny hotové do konce roku. „Ministerstvo dopravy nám všechny finance poskytlo a můžeme s nimi počítat. A v příštím roce půjde na opravy silnic také kolem jedné miliardy korun. Loni poprvé to bylo 950 milionů, v předchozích letech bylo na opravy uvolňováno každoročně 330 až 350 milionů,“ řekl ředitel chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Vidimský. Ani jeden úsek nebude kvůli plánované obnově uzavřen a řidiči nebudou muset na objízdné trasy. Doprava bude řízena semafory. Potíže ovšem nastaly při budování kruhové křižovatky v Přestanově u Ústí, která protíná frekventované silnice I/13 a II/253. Při stavbě bylo objeveno zcela nečekané podloží a odborníci nyní řeší, o kolik se vše prodraží a co dál. Termín dokončení křižovatky tak nelze odhadnout.