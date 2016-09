Muž obviněný z věznění dvou dětí v garáži je ve vazbě, hrozí mu 8 let

Rozhodnutí je pravomocné, muž si proti němu zatím nepodal stížnost. Soud vazbu uvalil z důvodů obavy v pokračování v trestné činnosti a z útěku.

„Okresní soud vyhověl mému návrhu na vzetí obviněného do vazby. Existují důvodné obavy, že pokud bude ponechán na svobodě, mohl by utéct nebo se skrývat, protože mu hrozí vysoký trest, nebo by mohl pokračovat v trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ uvedl šéf Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem Pavel Kaláb. Muži hrozí podle stávající právní kvalifikace až osm let vězení.

Podle Kalába je stíhán i za ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie. „Prozatím je kvalifikace na nejvyšší možné sazbě, hrozí mu osm let let odnětí svobody. Je obviněn z omezení osobní svobody, vydírání, ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie,“ řekl Kaláb. „Při dnešním zasedání (obviněný) vypovídal a doznal se ke svému jednání.“

Chlapec a dívka se znali teprve tři dny, když 28. srpna odešli neznámo kam a pak už měli nedostupné mobily. Rodiny zburcovaly policii a samy začaly pátrat prostřednictvím Facebooku (psali jsme o tom zde).

Ve středu - po deseti dnech od zmizení - rodiče nezletilce objevili v garáži na odlehlém místě na Střekově, která měla zezadu i shora zesílené zdi a vstup dovnitř byl zajištěn pomocí trojitých vrat. Dovedly je tam indicie z dopisu, který hoch rodičům údajně se souhlasem únosce poslal.

Podle matky si únosce oběti vybral náhodně, se zbraní v ruce je přepadl ve chvíli, kdy byli na procházce u řeky. „Spoutal je a odvezl do připraveného úkrytu. Fyzicky jim neublížil. Říkal jim, že nikoho nemá, že si je našel jako kamarády a že je nutně potřebuje,“ vylíčila matka (rozhovor čtěte zde).

Podle svědka, který měl možnost nahlédnout do garáže, si pachatel dal záležet, aby děti měly ve vězení příjemné podmínky. „Vypadalo to tam jako v pokojíčku, měli tam matraci, přikrývky, konvici, bylo tam čisto,“ řekl.

Majitel garáže a muž nyní obviněný z únosu dvojice, byl podle zjištění iDNES.cz v roce 2004 odsouzen k sedmi letům vězení za únos dvou dívek. Připravil pro ně tehdy úkryt a zakoupil několik dětských her. V obou případech mu podle soudu šlo o výkupné (informovali jsme o tom zde).