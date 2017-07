Sotva jej policie propustila, kradl pětadvacetkrát odsouzený muž znovu

„V minulosti byl tento recidivista již pětadvacetkrát trestán. Tentokrát byl muž obviněn z přečinů krádeže a porušování domovní svobody,“ řekl teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

V prvním případě jej chytila hlídka na pozemku jedné z teplických firem. Blízko něj ležel zlomený nůž a baterka. Při obhlídce areálu policisté zjistili, že jsou poškozené vstupní dveře, ve kterých byla zaseknutá část čepele.

„Podezřelý byl eskortován na služebnu, kde se přiznal, že v noci vnikl na pozemek, a protože byl pod vlivem alkoholu, napadlo ho, že se podívá dovnitř, jestli tam nemají něco cenného,“ upřesnil Vítek.

Dveře se mu ale nepodařilo otevřít a navíc si při jejich páčení zlomil nůž. Zdolán alkoholem a prací pak na pozemku usnul a vzbudil se až ráno, když si pro něj přišli policisté.

Nelekl se a kradl dál

Byl obviněn z přečinů krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci, protože na posuvných dveřích způsobil škodu kolem 40 tisíc korun. V případě uznání viny mu hrozilo odnětí svobody až na tři roky.

„Ze sdělení podezření z přečinů, za které by ho mohl soudce poslat až na tři roky zpátky za mříže, si recidivista zjevně nic nedělal. Už několik hodin po propuštění ze služebny se dopustil dalšího trestného činu,“ vysvětluje Vítek.

Tentokrát se vloupal do činžovního domu v Trnovanech, kde proklouzl do kotelny. Tam si připravil do tašky stolní brusku, spacák a dvě lékárničky. Než ale stačil místo svého zločinu opustit, zadržela ho přivolaná policejní hlídka.

„Soud týž den, kdy byl recidivista zadržen, vydal příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kde má strávit 18 měsíců za předchozí majetkovou trestnou činnost,“ uzavřel Vítek.