Zchátralá tělocvična je na zavření, škola a rodiče si prosadili opravu

Opadaná omítka v šatnách, plíseň na stěnách, poškozené obložení stěn a nerovná cvičební plocha. „O rekonstrukci tělocvičny žádáme už osm let. Prostředí nesplňuje zákonné hygienické podmínky,“ upozorňuje ředitelka školy Jana Hassmanová.



Do konce letošního roku má škola od hygieniků výjimku k provozu. „Pokud nám ji neprodlouží, budeme muset tělocvičnu uzavřít,“ dodává Hassmanová s tím, že rozhodnutí úřadu očekává do konce roku.

Školu navštěvuje přes 250 žáků a týdně je v rozvrhu přes dvacet hodin výuky tělesné výchovy. Pokud by měly děti chodit jinam, bylo by to pro školu organizačně náročné.

„Problematické je to i z toho důvodu, že bychom jen obtížně hledali školní tělocvičnu, která by byla volná,“ podotýká ředitelka.

Radnice s rekonstrukcí vyčkávala

Město má už několik let připravený projekt na generální opravu tělocvičny, radnice s ní ale otálí.



„V posledních dvou letech jsme čekali na to, zda dostaneme dotaci, a byly tam i problémy s přípravou výběrového řízení,“ zdůvodnil místostarosta Žatce Jaroslav Špička.

Na prosincovém jednání městského zastupitelstva zástupci školy i rodiče požadovali, aby opravu město dál neodsouvalo. A povedlo se.



„Rekonstrukci jsme zařadili do investičního plánu na příští rok jako prioritní. Začneme s přípravou výběrového řízení na zhotovitele. Pokud soutěž proběhne bez problémů a realizaci s cenou zastupitelé schválí, ještě příští rok začneme,“ dodal Špička.