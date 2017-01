Pochodem z Berlína do Aleppa chtějí zachránit Sýrii, zastavili i v Česku

Mikuláš Vymětal stojí v blízkosti hraničního přechodu v Petrovicích a houpe se na špičkách. Snaží se tak čelit zimě. V jedné ruce svírá bílou vlajku, ve druhé drží talíř s bábovkou.

Co chvíli se podívá směrem ke značce, která upozorňuje na blízkost státní hranice. „Jsem tu, abych je přivítal. Přinesl jsem nějaké dobré české jídlo. Ten pochod bedlivě sleduji. Jsem přesvědčený, že má smysl,“ říká.

Za pár minut jsou tady. Asi padesátka lidí, kteří věří, že by svým počínáním mohli změnit světové dění. Mikuláš, jenž sem přijel z Prahy, je pobízí, aby si brali. Buchta za chvíli mizí.

Účastníci pochodu se zastavují těsně za hraničním přechodem, dávají si pauzu. V nohou už mají několik kilometrů. A další před sebou. „Každý den ujdeme kolem dvaceti kilometrů,“ vypráví Ola z Polska.

Poláků je ve skupině hodně. „Proč jsem součástí téhle akce? To je jednoduché. Protože je to nádherný, nádherný nápad,“ pokračuje Ola. Jde od samého začátku, tedy od 26. prosince.

Ten den protestní pochod začal v Berlíně. Přes Českou republiku bude pokračovat do Rakouska a pak dál. Aleppo je od Berlína 3 500 kilometrů. Kdyby účastníci ušli denně svých 20 kilometrů, dostali by se do Aleppa v červnu.

„Trasa symbolicky povede po takzvané balkánské trase, po které opačným směrem přícházejí lidé prchající před válkou,“ líčí Ola.

Na zádech má obrovský batoh. K němu připoutaného medvídka. „Máme čtyři. Daly nám je děti v Polsku, abychom je předali dětem v Allepu,“ pokračuje. Plyšovou hračku po ní brzy někdo zdědí. Na cestě totiž bude jen do neděle. Pak musí skončit a vrátit se do práce.

K pochodu se může kdokoli připojit kdykoli. A ujít může, co sám uzná za vhodné a co mu dovolí okolnosti. „Já šel prvních šest dní, pak jsem si kvůli práci udělal přestávku. Teď už jsem zase tady,“ říká další Polák Marek. Cestu si natáčí.

Pochod má změnit situaci v Sýrii

Všichni společně chtějí jediné - změnit situaci v Sýrii, ve které už přes čtyři roky zuří občanská válka. Ta se spustila poté, co se část obyvatelstva vzbouřila proti vládě prezidenta Asada. Konflikt postupně nabíral na velikosti a zapojily se do něj i jiné státy.

Na místě operuje i Islámský stát. Právě na Aleppu se konflikt podepsal maximálně. Město, které v prosinci dobyla syrská armáda, je rozbombardované.

„Chceme tu situaci změnit. Ať přestane vyvražďování nevinných civilistů! Nejde nám jen o Aleppo, ale i o jiná syrská města. Chceme vytvořit tlak na ty, kteří mají moc v tomto konfliktu rozhodovat, aby našli mírové řešení. A chceme všem v Sýrii vzkázat, že nám na nich záleží,“ vypráví Marek.

„Co se v Sýrii děje, je strašné,“ podotýká Nicola z italského Milána. Za pár dní pochod opustí. Znovu se ale vrátí. „Připojím se zase v únoru a pak půjdu dál. Kam? Možná do Turecka, možná až do Aleppa,“ říká, když se dá pochod znovu do pohybu.

Za doprovodu policejních aut míří do Libouchce. Mikuláš Vymětal jim mává a přeje šťastnou cestu.