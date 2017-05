Strážník podle obžaloby zfalšoval maturitní vysvědčení, aby mohl zůstat

Muž si padělaný dokument svědčící o ukončeném středoškolském vzdělání opatřil v průběhu loňského roku. V říjnu ho pak předložil svému zaměstnavateli.

„Na základě tohoto vysvědčení mu byl od listopadu zvýšen tarifní plat, přiznaný zvláštní příplatek a osobní příplatek,“ stojí mimo jiné v obžalobě.

Teplické okresní státní zastupitelství ji k soudu podalo minulý týden. Kdy proces začne, ale není zatím ještě stanovené.

Za podvod, padělání a pozměnění veřejné listiny by muž mohl jít až na tři roky do vězení. Podle informací MF DNES se hájí tvrzením, že to naopak on se stal obětí podvodu.

Redakci se ho ale nepodařilo kontaktovat, aby toto své tvrzení nějak blíže vysvětlil.

Patří přitom k nejlepším, říká velitel

„Já nemám šanci prověřit, jak a kde studoval. Ani jsem neměl důvod pochybovat,“ říká naproti tomu velitel dubské městské policie Tomáš Pykal. „Není to pro nás pochopitelně příjemná situace,“ upozorňuje.

Zákon, podle něhož strážníci musejí mít středoškolské vzdělání, platí od roku 2009, přičemž v té době již aktivní městští policisté si ho museli doplnit do konce roku 2015.

Obžalovaný muž to nesplnil, u městské policie ale mohl dál zůstat. Přešel tehdy na jinou pozici, dělal hlídací službu a neměl tedy pravomoci strážníků.

„Strážníky musel v případě, že by se něco dělo, na místo přivolat. Zároveň u toho studoval. Dostal šanci, aby si maturitu ještě dodělal,“ pokračuje Pykal.

Když muž loni na podzim vysvědčení předložil, vrátil se na post strážníka. Teď je zase zpět u hlídací služby. „Čekáme, jak se věc vyvine,“ poznamenává velitel Pykal. „Je to přitom jeden z našich nejlepších pracovníků,“ dodává.