Do hudebky jsem šel z nouze, říká dnes špičkový jazzový saxofonista

8:24 , aktualizováno 8:24

Saxofonista Ondřej Štveráček z Louky u Litvínova patří k nejvýraznějším postavám českého jazzu a prosazuje se i ve světě. Do lidušky přitom začal chodit jen kvůli kamarádům. Nejdříve foukal do flétny a klarinetu, ale pak dostal do rukou saxofon a zcela mu propadl.