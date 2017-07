Zhrzený muž nechal zmlátit bagristu. Soud rozdal tresty od tří do 12 let

„Organizátor dostal devět let, návodce potom osm. Útočníci byli obviněni z těžkého ublížení na zdraví a dva dostali souhrnem 18 let,“ přiblížila mluvčí ústeckého krajského soudu Marcela Trejbalová.

„Čin posledního z útočníků byl překvalifikován a hodnocen jako pokus o vraždu. Za to dostal nejvyšší trest, a to 12 let. Jejich řidič si poté vyslechl trest odnětí svobody na tři roky,“ doplnila Trejbalová.

Celý případ se odehrál loni v září. Tehdy si podle obžaloby objednal Martin Malý, návodce k činu, bagristovo zmlácení. Na tuto práci si najal Vlastimila Soukupa, hlavního organizátora, který oslovil Tomáše Robela a do plánu ho zasvětil. Robel si k sobě ještě přibral Radka Volka a Martina Zajíčka.

Měli mu udělit lekci

Udělit bagristovi „lekci“ se útočníci vydali 14. záři na cyklostezku u obce Rybniště na Šluknovsku. Zajíček zůstal sedět v autě a další dva šli bagristu hledat. Našli ho v zaparkovaném bagru a okamžitě na něj zaútočili.

Robel mu začal vyhrožovat baseballovou pálkou, ale bagrista ho srazil lžící stroje k zemi. Druhý útočník, Volem, však mezitím kovovou tyčí rozbil dvě skla u kabiny.

Bagrista se snažil od stroje utéct, jenže Robel ho dohonil. „Obviněný jej doběhl a se slovy „teď se posereš“ jej fyzicky napadl údery přinesenou baseballovou pálkou do oblasti těla a především hlavy,“ stojí v obžalobě.

Připojil se i Volek, společně bagristu srazili k zemi a pokračovali v bití. Když už se nehýbal, ukradli mu ještě dva mobilní telefony, které při odjezdu z místa činu vyhodili z auta pryč.

Vyhrožovali i jeho partnerce

„Poškozený v důsledku napadení utrpěl otřes mozku, pohmoždění měkkých tkání hlavy, krvácení nad tvrdou plenu mozkovou, zlomeninu spánkové kosti vpravo, pohmoždění měkkých tkání obou paží, pravého stehna a bérce,“ uvádí obžaloba výčet zranění.

V péči lékařů bagrista strávil více než šest týdnů. Nejdříve jej léčili v ústecké Masarykově nemocnici na chirurgické jednotce intenzivní péče a později na chirurgickém oddělení nemocnice v Rumburku.



Podle obžaloby dal Malý za provedenou práci Robelovi 50 až 70 tisíc korun. Z této částky obdržel Volek 25 tisíc a Zajíček 10 tisíc.

Kromě napadení ještě Volek navštívil družku napadeného muže a vyhrožoval jí. Nutil ji, aby se vrátila k Malému, který je pro ni prý dobrá partie, protože její současný partner je špatný člověk a motají se kolem něj jen špatní lidé.

Ženu vyděsil, a ta se začala bát o život svůj i svých dětí. Tímto chováním se tak Volek navíc dopustil ještě vydírání.