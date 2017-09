Exstarosta a účetní dostali podmínku za to, že obec okradli o peníze

Schick dostal šestnáctiměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na dva roky, Budská odešla s dvacetiměsíčním trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na třicet měsíců.

„Jsou jinak naprosto bezúhonní. Jednalo se o ojedinělý exces ve spořádaných životech,“ odůvodnil verdikt soudce Pavel Kuděla.



Soud zároveň oběma obžalovaným uložil povinnost uhradit obci vzniklou škodu a zakázal jim činnost v zaměstnání s hmotnou odpovědností, Schickovi na čtyři roky, Budské na pět let.

Rozsudek je rozdělený na dvě části. První se týká obou obžalovaných. V letech 2010 a 2011, kdy byl Schick starosta obce, se společně domluvili na zaslání peněz na účty Budské ve třech případech (psali jsme o tom zde).

„Obžalovaný ji instruoval, jak má postupovat, aby peníze uložené na účtu obce doputovaly na její účet,“ uvedl soudce.

Fiktivní dohody o provedení práce

Aby jednotlivé operace zakryli, vytvořili obžalovaní společně fiktivní dohody o provedení práce se jmény několika lidí, k nimž tedy žádná suma nedošla. „Učinili poměrně sofistikované zastírací opatření,“ zhodnotil Kuděla.

Obci obžalovaní způsobili škodu 75 tisíc korun. Budská se před soudem přiznala. Schick uvedl, že si pamatuje jen na jednu transakci ze zmíněných tří s tím, že to byla mimořádná odměna pro Budskou za její vynikající práci při vyřizování podkladů pro podání žádostí o dotace.



„Na radě odměna neprošla, tak jsem udělal tuhle blbost. Mrzí mě to,“ zpytoval svědomí před soudem Schick.

Podle soudce je ale zcela zřejmé, že obžalovaný byl u všech převodů. „Dohody nesou jeho podpis, je proto zřejmé, že se podílel na všech případech,“ podotkl Kuděla.

Schick a Budská spolu tehdy žili. Stavěli dům. Klidný život ale pak nabral jiný směr. Schick po neshodách se zastupiteli, za nimiž byl nejspíš i jeho utajovaný vztah s Budskou, a kvůli zdravotním potížím, opustil post starosty i zastupitele.

Zanedlouho se dvojice rozešla. Schick se odstěhoval. Budská však nezvládala splácet závazky. Tohoto období se týká druhá část rozsudku.

Rozsudek není pravomocný

Budská po finanční stránce už nevěděla kudy kam, a proto znovu sáhla do obecní pokladny, aby si přilepšila. „Finančně jsem to vůbec nezvládala. Hypotéka, splátka na auto a další věci. Proto jsem to udělala,“ shrnula už dříve s pláčem.

Také při středečním líčení jen těžko ovládala emoce. „Já už k tomu nechci nic říct. Já už hlavně chci, aby to všechno bylo za mnou,“ pronesla při závěrečné řeči.

I v těchto případech se škoda vyšplhala na 75 tisíc. Budská opět sáhla ke smyšleným dohodám o provedení práce. Původně se jednalo o sumu 82 tisíc korun, za jednu položku však soud ženu nepotrestal. Bylo totiž dokázáno, že to byla oprávněná odměna pro dceru za práci před volbami, například za roznášení volebních lístků.

Oba obžalovaní tedy mají obci společně uhradit škodu 75 tisíc. Budská, která je v insolvenci, pak má stejnou sumu zaplatit ještě sama. „Insolvence v tomto není překážkou. Soud ale bude zvažovat možnosti obžalované,“ okomentoval Kuděla.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně i Schick s Budskou si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.