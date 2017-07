Podnikatel neuspěl s obnovou soudu za vymyšlené povodně, trest už končí

Jeho pokus ale nebyl úspěšný. Ústecký krajský soud, kterému Matoušek předložil řadu argumentů, ve středu návrh odmítl.

„Skutečnosti, kterými odsouzený argumentuje, nemění nic na tom, že ke skutku došlo a že se stal tak, jak je popsáno v rozsudku,“ řekl soudce Jiří Bednář.



Rozsudek zazněl už v roce 2012. Tehdy krajský soud potrestal někdejšího starostu Huntířova Josefa Zárubu podmínkou (psali jsme o tom zde).

Jeho role spočívala v tom, že jako kompetentní osoba podepisoval žádosti o dotace. Matoušek odešel s o poznáním tvrdším trestem. Za řízení akce musel na čtyři roky do vězení.

Obec na základě jejich společného jednání získala od ministerstva pro místní rozvoj v roce 2007 dotaci skoro 5,5 milionu korun. V žádosti stálo, že povodeň způsobená masivními srážkami a tajícím sněhem poškodila komunikace a naplavila bahno do rybníků (blíže k tomu zde).

Jenže v obci v danou dobu téměř nepršelo. Nadhodnocené zakázky získala Matouškova firma. Nesrovnalosti odhalil o několik let později pracovník finančního úřadu, když v obci kontroloval přidělené dotace.

Matoušek už si čtyřletý trest odseděl. Vedle něj ale v roce 2012 dostal také peněžitý postih jeden milion korun. Protože ho nezaplatil, musel do vězení ještě na necelý půlrok. Tento trest si odpykává právě nyní.

Možnost náhrady škody za roky ve vězení

Pokud by k obnově řízení došlo a nový soud by Matouška třeba zprostil viny nebo mu konečný trest snížil, měl by nárok na náhradu škody za odseděné roky.

Matoušek návrh podal, protože se podle jeho slov objevily nové skutečnosti a důkazy. „Nerozporuji rozhodnutí o vině, ale výši trestu. Ten je nepřiměřený,“ uvedl Matoušek s tím, že nehrál hlavní roli.



Ve výčtu různých důvodů zmiňuje například probíhající trestní řízení u Okresního soudu v Děčíně, kde v podobné záležitosti také vystupuje jako obžalovaný a kde vypovídají stejní svědci.

Tam by mohlo dojít k zastavení jeho stíhání. Matoušek se domnívá, že pro krajský soud by to mohl být jakýsi návod.

Za důvod pro znovuotevření označil i svou spolupráci s policií v jiném případu. Domnívá se, že by to případně mohla být polehčující okolnost i pro tuto záležitost z Huntířova.

Obec musela dotaci vrátit. Resort jí navíc vyměřil penále ve stejné výši. Škodu, kterou v tomto případě představuje penále, vymáhala po Matouškovi a Zárubovi.

Bývalý starosta ve splátkách vrátí kolem 200 tisíc, stejnou sumu už zaplatil i Matoušek. I to chtěl v případném novém řízení mít za polehčující okolnost.

Záležitost ale ještě nekončí. Matoušek totiž podá proti nynějšímu rozhodnutí krajského soudu stížnost. Jeho návrh tak poputuje k Vrchnímu soudu v Praze.