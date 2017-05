Bývalý starosta a účetní jsou obžalovaní, že si posílali obecní peníze

V obžalobě stojí, že peníze poslali na účet Budské. Žena později podle spisu v dalších několika případech provedla to samé, už však bez Schickovy spolupráce.

První, společná část případu sahá do let 2010 a 2011. „Po vzájemné dohodě si počínali tak, že obžalovaný jako starosta instruoval obžalovanou, jak má postupovat, aby část svěřených peněz uložených na účtu obce byla převedena na účet obžalované. Ta k němu měla dispoziční práva,“ stojí v obžalobě.

Státní zástupce uvádí, že obžalovaní ve snaze zamezit prozrazení transakcí, které byly celkem tři, vytvořili fiktivní dohody o provedení práce se jmény osob, které s obcí spolupracovaly. Místo k nim ale peníze zamířily k Budské.

Šlo o odměnu za její výbornou práci, tvrdil exstarosta

Celkem šlo o 75 tisíc korun, přičemž k ekonomce doputovalo přes 60 tisíc, protože část peněz šla na povinné odvody.

„Udělal jsem hloupost. Mrzí mě to,“ řekl před soudem Schick s tím, že si pořádně vybavuje jen jednu ze tří transakci.

Peníze byly podle jeho slov odměna pro Budskou za její výbornou práci při přípravě podkladů pro následně podané žádosti o dotace. „Na radě tahle odměna neprošla, tak jsem udělal tuhle blbost,“ vysvětloval Schick.

V té době spolu Schick a Budská udržovali partnerský vztah. Stavěli dům. Jejich vztah se prý na úřadě setkával se stále menším pochopením. Schick kvůli tomu i zdravotním problémům rezignoval na post starosty i zastupitele.

Dvojice se ale poté rozešla a Budská musela splácet vysoké sumy, což nezvládala. Proto si podle obžaloby vzpomněla na „starý trik“ a poslala si obecní peníze.

Byla jsem v tíživé situaci, rozplakala se žena

„Dostala jsem se do těžké situace. Finančně jsem to vůbec nezvládala. Hypotéka, splátka na auto a další věci. Proto jsem to udělala,“ řekla Budská, jež před soudem plakala.

Opět na základě smyšlených dohod o provedení práce si zaslala několik desítek tisíc korun. Celkem šlo podle spisu o 82 tisíc, přičemž část znovu tvořily povinné odvody.

Jedna z těchto odměn byla nicméně podle ní vyplacena oprávněně. Činila přes šest tisíc korun. Budská si ji poslala na základě uzavřené dohody na jméno své dcery, jež prý pomáhala s obálkováním a roznášením volebních lístků.

Jiří Schick je dnes už v důchodu, přivydělává si na brigádách a žije se svou manželkou. Martina Budská bydlí sama. Pracuje u jednoho z mobilních operátorů. S finančními problémy se potýká neustále, skončila v insolvenci.

Oběma obžalovaným hrozí pět let vězení. Obec se k trestnímu řízení připojila, požaduje tedy od dvojice vrátit peníze zpět. Soudce hlavní líčení odročil na září, kdy přistoupí k výslechu svědků.