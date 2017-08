Přiletěla mačeta, tak jsem ji použil k obraně, tvrdil soudu obžalovaný

Kašuka je obžalovaný z pokusu o úmyslné těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Za to by mohl putovat do vězení až na dvanáct let (o rvačce znepřátelených rodin v Krupce jsme psali zde).

„Po předchozí slovní rozepři nejméně dvakrát udeřil mačetou do hlavy poškozeného. Způsobil mu sečnou ránu levé čelní až temenní krajiny pronikající až do kosti. Ta byla porušená a úlomky vpáčené,“ píše se v obžalobě ohledně prvního zraněného.

Dalšího obžalovaný podle spisu udeřil tyčí do temene. „Způsobil mu tržnou ránu s krevním výronem do podkoží a lehký otřes mozku,“ uvádí státní zástupce.

Kašuka je jediným účastníkem bitky, kterým se zabývá krajský soud. Několik dalších zúčastněných čelí obžalobě pouze za výtržnictví, a proto skončili u okresního soudu, tedy nižší instance.

Dodnes se mi o bitce zdá, postěžoval si

Obžalovaný vinu odmítl. „To já se cítím být poškozen. Zaútočili na mě, zranili mě. Dodnes si nesu následky,“ prohlásil ve středu před soudem. Jak dále uvedl, musí docházet k psychiatrovi. V noci se mu prý o události zdá, přičemž před očima má zejména jednoho z útočníků.

Při své více než tříhodinové výpovědi řekl, že všechno začalo telefonátem se sestrou. „Chtěl jsem se s ní domluvit, že bych přijel, abych ji osobně pozval na otevření mé restaurace,“ začal Kašuka vyprávět.

„Během našeho rozhovoru se s někým dohadovala. Řekla mi, že jsou tam rozpory mezi Romy, že se hádají ženské o děti. Odpověděl jsem, že přijedu, a když bude potřeba, promluvím tam s někým,“ tvrdil obžalovaný soudu.

V autě s ním dorazili i jeho syn se svým kamarádem. „Nechtěl jsem, aby jeli. Jsou to narkomani a těch já se štítím, ale syn mě přemluvil větou: Tati, jsi nemocný, radši pojedeme s tebou. Považuji to za chybu, že jsem je vzal. V Krupce to pak mohli brát, jakože na ně přijeli chlapi odjinud,“ pokračoval.

Jakmile v Krupce zaparkoval, hned k němu prý přistoupil jeden z tamních obyvatel. Kašukovi údajně řekl, že už je na místě všechno v pohodě.

„Bavili jsme se v klidu. Vyslechl jsem si ho, co se tam děje. Já mu řekl, ať je hodný kluk a ať už tam nedělají žádné problémy. Sestra mezitím přišla a začala trochu vyšilovat, tak jsem upozornil, ať nekřičí. Pak jsem šel k ní na kafe,“ vypověděl obžalovaný.

Pak jsem vzal ještě trubku, dodal muž

Když pak od sestry odcházel, všiml si podle svých slov venku davu lidí. Jako první prý vyšli ze vchodu jeho syn s kamarádem. „Někdo na ně začal pokřikovat, co tam chtějí. Ten, co ke mně předtím přišel k autu, začal s něčím v ruce řvát, ať se ukážeme, jaký jsme chlapi,“ uvedl Kašuka.

Pak údajně na něj a ty, kteří s ním vyšli, venku stojící lidé zaútočili. „První útok jsem odrazil boxerskou technikou a začal jsem utíkat. Házeli po mně různé předměty, jedna trubka mě trefila do ramene,“ líčil.

„Neměl jsem možnost pomoci těm, co tam byli se mnou. Když už jsem nemohl, zastavil jsem se a postavil se jim čelem. Jeden vytáhl pistoli. Ostatní na mě zaútočili,“ zdůraznil.

„Sebral jsem ze země mačetu, co po mně předtím hodili, a snažil se bránit. Nevím, jestli jsem s ní někoho zasáhl. Pak jsem vzal ještě trubku,“ dodal Kašuka.

Situaci tehdy musely přijet uklidnit desítky policistů. V nemocnici skončilo šest lidí.

Hlavní líčení má vzhledem k počtu svědků pokračovat každý den až do pátku 1. září.