Pracovník univerzity sám sobě proplácel granty, dostal pokutu sto tisíc

Kirchner se na univerzitě zabýval granty a dotacemi a měl v rámci své funkce i pravomoc rozhodovat o přidělování získaných finančních prostředků. Obžaloba řeší jeho několikaměsíční počínání z let 2008 a 2009, kdy si, zjednodušeně řečeno, posílal peníze sám sobě.

„Měl velké zkušenosti, a využil tak své obratnosti,“ zhodnotila soudkyně Kamila Krejcarová.

Kirchner nechal univerzitu proplácet faktury na desítky tisíc korun, přičemž peníze mířily k subjektům, ve kterých měl přístup k bankovním účtům.

„Účtárna neměla pochybnosti o tom, že je všechno v pořádku. Ze strany obžalovaného se jednalo o velice jednoduchý princip jednání,“ podotkla soudkyně.

Kauza plná absurdit

„K celé té věci se váže řada absurdit. Celý skutek byl zažalován chybně. Policie ani státní zástupce vůbec nevědí, o co pořádně jde,“ hájil se Kirchner při závěrečné řeči.

Dodal ještě, že kdyby se na škole s určitými pracovníky nerozhádal, nic by se teď neřešilo a vše by bylo „dotaženo“ do z pohledu univerzity zdárného konce. Odmítl, že by za poskytnuté peníze neodvedl žádnou práci.

Jednání UJEP pak označil za skandální. Škola se připojila k trestnímu řízení a peníze požadovala vrátit. Podle Kirchnera se on i instituce už dříve dohodli na vyrovnání.

Soudkyně nepřikázala Kirchnerovi peníze škole vrátit s tím, že o tom se má rozhodnout při občanskoprávním sporu, ve kterém UJEP stojí proti Kirchnerovi u okresního soudu.

U soudu už podruhé

Krajský soud záležitost řešil už podruhé. První rozsudek, na jehož základě Kirchner dostal nižší finanční trest, zrušil odvolací vrchní soud a vrátil věc k novému projednání.

Soud také rozhodl, že pokud Kirchner sumu nezaplatí, bude muset na rok do vězení. Rozsudek ale zatím ještě není pravomocný. Státní zástupce i Kirchnerův obhájce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.

Soudkyně Krejcarová nicméně několikrát zapochybovala o systému dotací a grantů.

„Soud mapoval systém práce na vysokých školách. Vytváří podmínky ke zneužívání, je nepřehledný. Spoluzavinění je v tomto případě i na straně UJEP, která neprováděla žádnou kontrolu. Celkově lze říci, že se na tom podílí celá EU. Nikdo neřeší, kam peníze jdou,“ uvedla soudkyně.