Tvrdili mi, že jsem studoval, hájí se bývalý strážník s falešnou maturitou

„Padělaný dokument svědčící o ukončeném středoškolském vzdělání si opatřil v průběhu loňského roku. V říjnu ho pak předložil svému zaměstnavateli. Na základě tohoto vysvědčení mu byl od listopadu zvýšen tarifní plat, přiznán zvláštní příplatek a osobní příplatek,“ stojí v obžalobě.

Obžalovaný muž odmítá, že by podváděl. „Já vůbec nevěděl, že to vysvědčení je padělané. To mě podvedli. Já nikdy v životě nelhal,“ řekl.

Všechno podle jeho slov začalo u Nechranické přehrady, kde má chalupu.

„Seznámil jsem se tam s jednou ženou. Povídali jsme si, ptala se mě, kde pracuju. Řekl jsem jí, že dělám strážníka, ale že asi budu muset skončit, protože nemám maturitu. Tak mi doporučila školu v Praze. Líbilo se mi, že bych do ní prý vůbec nemusel chodit a všechno bych dělal přes internet,“ uvedl.

Maturitu jsem skládal v autě, říká obžalovaný

Společně se ženou prý za několik dní ke škole jeli a údajně náhodou u ní narazili na jednoho z učitelů.

„Přisedl si k nám do auta a vyplnil mi přihlášku. Složil jsem dvoutisícovou zálohu na tablet s programem na plnění úkolů. Zaplatil jsem mu i školné. On mě informoval, že mi stačí rok studia, když už mám za sebou rok na jiné škole, ze které jsem právě po roce odešel,“ pokračoval obžalovaný.

Ve škole nikdy fyzicky nebyl. V jednací síni uvedl, že mu to přijde zvláštní až zpětně. Dodal, že do školy nemusel ani při skládání maturity.

„Ten učitel ke mně zase přisedl do auta a zeptal se mě, kde chci maturitu složit. Jestli se chci stresovat ve třídě, nebo ji udělat v autě. Tak jsem ji udělal na tabletu ve voze. Později jsem i vysvědčení přebíral od něj v autě,“ dodal.

Vysvědčení je padělané, potvrdil učitel

Před soudem vypovídal i svědek, jenž na dané škole učí a jehož jménem se podle obžalovaného představil muž, s nímž se několikrát sešel v autě. „Toho pána jsem nikdy neviděl,“ podotkl kantor při pohledu na obžalovaného.

Když mu soudce ukázal vysvědčení, které tehdejší strážník v práci předložil, měl jasno, že je to padělek.

„Tohle není podpis naší ředitelky ani můj. Já nikdy žádné vysvědčení nepodepisoval, protože jsem nikdy nebyl třídní,“ uvedl. I sám obžalovaný řekl, že tohoto učitele nezná.

Vyšetřování se rozjelo na základě anonymního trestního oznámení podaného na teplické státní zastupitelství. Soud bude pokračovat v září, kdy mají vypovídat ředitelka školy a někteří příbuzní a kolegové obžalovaného, kterému hrozí až tříleté vězení.

Zákon o nutnosti středoškolského vzdělání platí od roku 2009. Aktivní strážníci si museli dodělat maturitu do konce roku 2015.

Obžalovaný muž u dubské městské policie pracoval i po uplynutí termínu. Dělal hlídací službu, kdy neměl pravomoci strážníka a pobíral nižší plat. Po předložení vysvědčení se na post strážníka vrátil. Jakmile vyšlo najevo, že je vysvědčení falešné, přešel znovu k hlídací službě.