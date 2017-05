Nejste na Divokém západě, řekl soud starostovi k podmínce za zbití mužů

„Nejsme na Divokém západě, abyste bral spravedlnost do svých rukou,“ vyslechl si Pok u soudu (o případu jsme psali zde).

„Je to horor. Já jsem absolutně nevinný. Tohle je akorát návod pro zloděje, jak postupovat,“ durdil se moldavský starosta poté, co opustil jednací síň.

Incident se stal 19. března 2015. Pokovi dopoledne zavolala místostarostka Moldavy Eva Kardová, že se v bývalé provozovně rudných dolů pohybují tři muži, kteří tam nemají co dělat.

Pok ještě v doprovodu zaměstnanců obce vyrazil na místo. „Chtěl jsem ty zloděje vykázat, oni mě napadli. Uvědomili si, že jsou tři, a zaútočili jako první. Já se pak jen bránil,“ popisoval Pok.

Podle přistižených mužů, z nichž jeden údajně utekl, to však byl Pok, kdo je začal fyzicky napadat. Soud se s jejich verzí ztotožnil.

Po útoku zlomenina v obličeji a otřes mozku

Celou událost lze podle slov soudkyně Naděždy Hájkové rozdělit do dvou částí.

„Obžalovaný nejprve napadl jednoho z poškozených ještě uvnitř provozovny - poté, co je přistihl a vykázal. Udeřil ho pěstí do obličeje v době, kdy všichni tři odcházeli. Před budovou pak napadl dalšího poškozeného. Uhodil ho hlavou do čela. V útoku pokračoval, i když ho srazil k zemi,“ řekla soudkyně.

Hájková také uvedla, že Pok potom ještě několikrát kopl mužům do auta a poškodil karoserii.

„Nikdo nezpochybňuje jeho právo přijít a vykázat je. Nemá ale zasahovat takovýmto způsobem, k tomu ho nic neopravňovalo,“ upozornila také Hájková.

Pok z incidentu odešel s tržnou ránou v obličeji. Jeden z mužů utrpěl zlomeninu v obličeji, druhý lehký otřes mozku.

Nechtěli jsme krást, tvrdili poškození

Oba připustili, že udělali chybu, když do soukromého objektu vešli bez předchozí domluvy. Po celou dobu však odmítali, že by tam chtěli krást.

„Šli jsme se podívat do starého domu, kde měly být staré lampy. Byl jsem ochotný je odkoupit. Sbírám je,“ řekl už dříve jeden z nich. „Byla chyba, že jsme tam lezli. Objekt ale nebyl nijak zabezpečený,“ poznamenal.

Pok je ale označil za „normální zloděje“. Zároveň si stojí za tím, že to byl on, kdo na místo přivolal policii. Poškození zase tvrdí pravý opak.

„Výpovědi poškozených jsou věrohodné. Nelze je označit za zloděje, protože není prokázáno, že šli na místo krást,“ prohlásila soudkyně.

„Naopak ve výpovědích svědků hovořících ve prospěch obhajoby byly značné rozpory. Neshodli se ani na tom, kolik mužů na obžalovaného útočilo,“ podotkla Hájková.

Obžalovaný původně dostal vyšší trest

Teplický soud, který se případem zabýval jako první, Pokovi uložil roční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na dva a půl roku. Odvolací krajský soud nyní podmínku o půl roku zkrátil.

„Od incidentu uplynula jistá doba, po kterou vede řádný život, proto soud takto rozhodl,“ zdůvodnila soudkyně Hájková.

„Jen jsem se snažil bránit majetek na území obce. Ten případ by se dal přirovnat k tomu, kdybych večer vnikl k vám domů, sebral televizi a při vašich protestech vám položil otázku, za kolik byste mi ji prodala. A když z toho odejdu s nějakým šrámem, dopadne to takhle,“ okomentoval verdikt Pok.

Protože se jedná o rozsudek odvolacího soudu, nelze se už proti němu odvolat. Jediným opravným prostředkem je dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Pokud jde o „starostování“, může Pok nadále ve funkci zůstat. Uložení podmínky mu v tom podle zákona nebrání.